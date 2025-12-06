直擊／白到發光！舒華本人激瘦現身　魚尾禮服展完美線條

記者吳睿慈／高雄報導

南韓年度重磅頒獎典禮2025 Asia Artist Awards迎來10周年，今年首度移師台灣舉辦，週末即將在高雄世運登場。台灣女孩舒華穿著一襲緊身白色禮服，展現完美身材，本人白到發光引起陣陣驚呼。

▲▼舒華現身AAA紅毯。（圖／翻攝自LINE TV)

舒華稍早把及腰長髮捲成波浪氣質捲，穿著一襲合身的魚尾水鑽式長禮服，甫現身就掀起熱烈歡呼聲，她也親切打招呼。

▲舒華白到發光。（圖／翻攝自LINE TV)

AAA頒獎典禮於6日登場，出演演員名單包含IU（李知恩）、朴寶劍、李俊昊、潤娥、金裕貞、惠利、李伊庚、李濬榮、車珠英、姜有皙、文素利、朴允浩、佐藤健、嚴志媛、李浚赫、崔代勳、秋泳愚，歌手以及演出團體有RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、KiiiKiii、MONSTA X、WOODZ（曹承衍）、ALLDAY PROJECT、MEOVV、ATEEZ、CRAVITY、TWS、KISS OF LIFE、NEXZ、xikers、AHOF、Ash Island、CHANMINA、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER、林俊傑等人。