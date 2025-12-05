直擊／天堂醫生來了！大咖日星壓軸抵達高雄　粉絲驚呼：是佐藤健

記者吳睿慈／高雄報導

日本大勢演員佐藤健因參演《戀愛可以持續到天長地久》天堂醫生一角，在台灣擄獲大批少女，他受邀出席Asia Artist Awards，5日下午從日本出發，約17點抵達小港機場，穿著褐色針織高領上衣，親切打招呼，與粉絲致意。

▲佐藤健壓軸抵台。（圖／記者徐文彬攝）



佐藤健首度參加Asia Artist Awards，他5日抵達小港機場，穿著褐色針織高領上衣，由於天氣太熱，他還把外套脫掉，雖然外套，戴著黑色口罩，但一路親切打招呼，不論是左邊、右邊都有顧及到，最後在工作人員的護送下上車準備離開。

▲佐藤健親切打招呼。（圖／記者徐文彬攝）



Asia Artist Awards本次分為AAA頒獎典禮和ACON音樂節兩日盛會，典禮主持人為張員瑛、李俊昊，出席藝人包含NEXZ、RIIZE、LE SERAFIM、MONSTA X、MEOVV、舒華、Stray Kids、xikers、IVE、ATEEZ、CORTIS、金裕貞、文素利、朴寶劍、IU、惠利等。

ACON音樂節主持人則是李濬榮、i-dle舒華、CRAVITY成員Allen以及KiiiKiii的Sui，其中，舒華、Allen回到故鄉主持，這次站上5萬人場地別具意義。