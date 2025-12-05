愛莉莎莎遭疑「請中國團隊代操帳號」二度發聲！　拍片喊冤：莫名其妙

記者蔡宜芳／綜合報導

百萬YouTuber愛莉莎莎4日突遭網友出征，被指出她的Threads帳號所在地點顯示為「中國」，掀起熱議。對此，愛莉莎莎4日在第一時間親自留言回覆，今（5）日也拍片二度發聲，無奈直呼：「難道不能做一些更有意義的事嗎？」

▲愛莉莎莎二度回應社群顯示所在地的風波。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

愛莉莎莎在影片中表示，在截圖被發酵後，出現「在中國大陸申請帳號」、「有人代操，靠此賺取利潤」等質疑，甚至推論她的社群經營由中國團隊操作，還有不少人跑到她的Threads嘲諷、謾罵，讓她忍不住反問：「怎麼會有人相信啊？」

愛莉莎莎強調，自己所有貼文幾乎都是個人生活照與日常分享，「這個別人要怎麼幫我代操呢？」她也舉例之前發過的杜拜巧克力短片是自己拍的，剪輯師也是台灣人，「那文案『傳說中的杜拜巧克力』九個字，我是有笨到就是想不出這個文案？還是我的手有問題？我還需要這麼麻煩，把我這個影片特地傳給一個中國代操的人，然後請他幫我發想這九個字，然後翻牆把這個影片發出來？重點是我還要給他分潤？分啥小？」

▲愛莉莎莎強調自己並沒有找人代操帳號。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

至於為何地點會顯示在中國，愛莉莎莎引用網友的留言解釋說，Meta的地區判定機制經常會誤判台灣使用者，她也再次強調：「本人從2017年當網紅到現在，我一次中國都沒有去過，連轉機都沒有。」即便未來真的前往，也不該被貼標籤，「可怕的不是去過中國的人，而是有一群人，他們每天的興趣就是編故事、把別人貼標籤、抹紅，還有一群完全沒有媒體識讀能力的人，整天除了批鬥搞分裂，難道不能做一些更有意義的事嗎？」