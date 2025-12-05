直擊／Stray Kids降臨高雄帥哭！　成員受傷「坐輪椅現身」惹粉心疼　

記者孟育民／高雄報導

南韓一年一度的Asia Artist Awards（AAA）迎來10週年盛典，今年首度移師台灣舉辦，6、7日連續兩天於高雄世運主場館登場。大批韓星接力來台，5日小港機場湧入2、3千名粉絲接機，人潮擠得水洩不通，盛況前所未見。稍早，Stray Kids抵達掀起暴動，然而成員Lee Know因先前在MAMA表演途中「腳踝受傷」，至今仍未痊癒，被人用輪子推出來，狀況令人擔憂。

▲Lee Know因為腳踝受傷，被推輪椅現身。（圖／記者徐文彬攝）

Stray Kids在全球擁有高人氣，成員方燦、Lee Know、彰彬、鉉辰、HAN、Felix、昇玟及I.N稍早抵達高雄小港機場，一行人沿路親切與粉絲打招呼，面對粉絲激動尖叫，Felix也給予溫暖回應，而走在隊伍尾端的方燦，一秒認出熟識的韓國媒體，和對方有說有笑，相當親民。

▲▼Stray Kids親切與粉絲互動。（圖／記者徐文彬攝）

AAA首度移師高雄，為了迎接偶像，小港機場出現空前盛況的人潮，現場台灣方工作人員出動50人維安，台灣保鑣部分來了15名、韓國也有隨行保鏢跟機，一共加起來約近百人在現場維持秩序。

Asia Artist Awards本次分為AAA頒獎典禮和ACON音樂節兩日盛會，典禮主持人為張員瑛、李俊昊，ACON音樂節主持人則是李濬榮、i-dle舒華、CRAVITY成員Allen以及KiiiKiii的Sui，其中，舒華、Allen回到故鄉主持，這次站上5萬人場地別具意義。