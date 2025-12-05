正妹女子樂團宣布出道！　高顏值團員曝「主唱竟是啦啦隊女神」

記者蔡琛儀／台北報導

女子樂團SmileDash由Mina、侑真、若潼與Arisa組成，主唱若潼更是啦啦隊樂天女孩一員，樂團主打「帶著微笑全力衝刺」，今發表首支單曲〈My Day〉，歌詞寫她們互相遇見、成團後一起前進的故事。雖然組團時間不長，卻已被相中在年底站上跨年舞台，四人笑說既緊張又期待，希望能帶來新氣象。

▲女子樂團SmileDash由Mina（左起）、侑真、若潼、Arisa組成 。（圖／富現音樂提供）

在台灣女團多是唱跳組合，SmileDash以樂器演奏吸粉，社群累積近44萬追蹤。若潼說，「四個女生組樂團，本身就是新的碰撞」，團隊默契正逐漸成形。貝斯手Mina喊話「我要當最卡哇伊的貝斯手」，Arisa今年才改練電吉他，能直接參與錄音，她形容「堅持住真的有回報」。

鼓手侑真甜美外型搭配紮實鼓技，被封為是團隊節奏支柱，她的cover曾被美國天王火星人布魯諾轉發，點閱破千萬，也是團員推舉的團長；主唱若潼能唱又能主持，還身兼啦啦隊成員、職籃MC，個人追蹤數就有25萬。四人雖不是認識多年，但性格互補，被形容像「春夏秋冬」湊成一個完整氣候。

▲SmileDash剛出道就受邀跨年演出。（圖／富現音樂提供）

新歌〈My Day〉錄製之前，她們只有三天時間練習，Mina每天練到凌晨，侑真緊張到吃不下飯，但正式錄音一小時就完成；若潼則形容錄音像「全身被看光光」，好在有老師盯細節，讓她很快進入狀態。