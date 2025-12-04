直擊／周杰倫開深V「胸毛胸肌炸出」帥慘　當眾官宣好消息：明年3、4月！

記者蔡琛儀／台北報導

天王周杰倫（周董）自從去年結束台北大巨蛋演唱會後，今年幾乎沒有在台灣的公開行程，今（4日）他出席時尚品牌活動，現場擠滿上百位粉絲，完全是國際巨星陣仗。不過周董原本今年說暑假要推出新專輯，卻遲遲沒有下文，眼見2025年只剩27天，周董今天終於正式宣佈：「我覺得新專輯明年一定要出來，大概三、四月的時候好不好！」

▲▼周杰倫罕見開深V。（圖／記者黃克翔攝）

身為品牌大使的周董，今現身時他穿著一件灰色西裝外套，還罕見走性感路線開深V，46歲的周董近年積極打網球，瘦身有成又逆齡，今天也可看見他深V領口下的胸肌，連胸毛都若隱若現，讓全場粉絲瘋狂尖叫到幾乎要聽不到周董說話，他笑說：「如果比較害羞的朋友，裡面可以加黑色T恤，但我看model沒穿，我也只好沒有穿。」

面對耶誕佳節到來，周董說今天想好好逛一下店面，年末買禮物給家人朋友，至於準備好給歌迷的禮物，「送給歌迷，我的新專輯沒錯，再等等。」不過面對現場眾多粉絲頻頻敲碗演唱會，周董笑說，演唱會會再晚一點，「新專輯我覺得要快，今年講很久，本來說今年暑假，後來又延，現在演唱會告一段落，我覺得新專輯明年一定要出來，大概三四月的時候。」

▲▼周杰倫現身全場暴動。（圖／記者黃克翔攝）