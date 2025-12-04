TWICE宣布大巨蛋加場！明年3/20再唱一場　搶票時間點曝光

記者王靖淳／綜合報導

南韓人氣女團TWICE原定於2026年3月進攻臺北大巨蛋舉辦《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會，門票一經開賣便展現驚人的秒殺實力，讓無數粉絲「ONCE」哀鴻遍野，紛紛敲碗求加場。為了回應台灣粉絲的熱烈支持，主辦單位在今（4）日稍早驚喜宣布好消息，證實將於3月20日加開第三場的演出，門票於明（5）日上午11點開搶。

▲TWICE宣布台北大巨蛋演唱會加場。（圖／翻攝自Facebook／TWICE）

主辦單位今（4）日發文宣布TWICE《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會加場，時間點在明年3月20日。至於加場門票將於明（5）日上午11點在拓元售票系統開賣。為了有效防止黃牛並保障真正粉絲的權益，本次演出將嚴格執行實名制認證。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲TWICE明年3月登上台北大巨蛋連唱3天。（圖／翻攝自Facebook／TWICE）

官方也特別提醒，購票者屆時入場時，需持有效之節目票券以及個人附照證件正本進行查驗，經工作人員核對身份無誤後方可入場。此外，由於台北大巨蛋場地構造特殊，部分座位可能會有視線受阻的情況，主辦方也呼籲粉絲務必先到售票頁面查看關於視線遮蔽區的詳細說明，「請於購買前審慎考慮，確定可接受再行購票」，並強調現場將不接受以視線遮蔽為由要求退票或換位，希望粉絲能體諒並配合。