蘇打綠也有今天！阿龔前進大學當講師　學生一句話讓他接不下去

記者蔡琛儀／台北報導

蘇打綠阿龔（龔鈺祺）的「月光動物園」巡演即將回到台北，將於1月17、18日在北藝中心球劇場登場，把整座動物園「登陸到月球」。他多年來住在八里、淡水一帶，通勤路上對於這顆圓球並不陌生，如今將在裡面架起鋼琴，把思念帶回最靠近家的軌道。台北站規模全面升級，完整舞台、森林動物群全數重建，更首度安排專輯簽名會。

▲龔鈺祺「月光動物園」音樂會將登上台北表藝中心。（圖／緒風提供）

這場回家演出被他形容像命運安排，巡演籌備初期曾嘗試申請兩廳院等多個場地卻屢屢錯失，最後卻落在外型最像月球的球劇場。他在社群感性透露，過去抬頭看球體是離家不捨、回家期待毛孩，如今雖已沒有熟悉的毛孩聲響，但相信演出當晚會有新的記憶落地。團隊也暖聲響應，青峰更轉貼邀請歌迷「一起登月」。

台北站編制升級，弦樂團擴增一倍，錄製專輯時使用的貝森朵夫鋼琴也將搬上舞台，讓觀眾聽到最原生質地。象徵動物群、森林造景、燈光月色與四大樂章引言都完整重現，以及小威兒子小Moon錄製令全場淚崩的童聲「妃妃視角口白」，也會在台北再度回響，；北京場請到「韋鳥」韋禮安，這次台北場阿龔也預告將迎來「動物歌手」當嘉賓。

▲對龔鈺祺來說，表藝中心的圓球有著滿滿的家鄉感。（圖／緒風提供）

阿龔近來也受李欣芸之邀，前往台藝大擔任特別講師，分享創作歷程與專輯製作經驗。學生們反應相當熱烈，甚至在 Q&A環節把教室當作演唱會直接「點歌」，讓他現場展現琴技彈起曾在小巨蛋演奏過的〈起點終點〉。更有來自馬來西亞的學生表示，自己學小提琴是因為媽媽喜歡阿龔，從小聽蘇打綠長大，讓阿龔當場不知道如何接話，李欣芸老師也笑虧：「蘇打綠太常青了，沒想到你們也有今天啊！」門票將於12月6日上午11點開售，詳洽KKTIX。