《新不了情》背後的男人是他！昔合作張國榮、李玟　罕露面談巨星秘辛

記者孟育民／台北報導

人稱「亞洲流行音樂教父」的鮑比達，曾為葉蒨文、林子祥、張國榮、李宗盛、張信哲、蔡琴、coco李玟、蕭亞軒、柯以敏等巨星製作專輯，更是K歌神曲《新不了情》的作曲人，是80~90年代無人不知無人不曉的金牌製作人．很少上節目的他，非常難得偕同范怡文參加了《新聞挖挖哇》的錄影，透露他與許多巨星合作的秘辛。

▲鮑比達（右3）現身《新聞挖挖哇》分享創作故事。（圖／JET綜合台提供）

鮑比達70-80年代曾與許多香港巨星合作。提到已故天王張國榮，鮑比達回憶道：「張國榮是一個相當敏感的歌手，每次錄音之前，我會先察言觀色，看看張國榮今天的狀況如何，如果他很開心，唱的節奏就會比較快；但若是他狀態不好，則要調慢。」但鮑比達不是每次都猜得到他的心情，隨時要臨機應變，也讓眾人直呼：「你太難了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鮑比達分享合作張國榮趣事。（圖／JET綜合台提供）

談到他的代表作《新不了情》，鮑比達分享創作緣起。他回憶 80 年代出席香港作曲家及作詞家協會晚宴時，親耳聽見王福齡老師彈奏《不了情》，前奏一下，全場報以掌聲。當下他心想：「希望未來我也能有一首這樣的歌。」十年後，爾冬陞執導電影《新不了情》找他擔任配樂，他形容這「像是上天的安排」。

當時他原本準備兩首歌前往與爾冬陞討論，卻因錯過巴士而多了 10 分鐘等待時間。他心想：「是不是應該多帶一首？」於是就在短短 10 分鐘內，靈感湧現寫下第三首歌。沒想到最後入選的，正是這首「等巴士時完成」的作品——也就是如今傳唱 30 年、KTV 長紅不敗的《新不了情》。

鮑比達感慨表示，《新不了情》起初在香港反應平平，直到在台灣爆紅後才紅回香港，如今成為跨世代必唱經典，他心懷感恩，直說：「這真的是奇蹟！」



