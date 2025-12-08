唐綺陽運勢／天蠍「有桃花但不是最愛」 處女有機會發展職場戀！

文／唐綺陽

【唐綺陽星座運勢週報12/8-12/14】

星象影響：火星衝刺、木土被觸動、海王星順行、水星二度進射手

本週火星衝刺，脾氣容易急躁，或遇事又急又快，特別要當心火災、衝突與交通安全。木土被觸動，容易引發社會事件，多留意觀察大趨勢。海王星順行，農曆年將至，做好準備迎接新局面。水星二度進射手，用更智慧的角度看事情，可為未來做規劃。

▲唐綺陽。（圖／大慕影藝提供）

12星座個別影響：

獅子：提起自信心工作表現才會好，感情也別太悲觀

射手：工作上立場搖擺影響大局，感情容易拒絕溝通

魔羯：避免操心過度勞心傷身，感情別自責樂觀一點

雙魚：付出前先問清楚工作目標，感情管好情緒才能加溫

巨蟹：長輩施壓需柔性應對，感情要珍惜對方的配合

處女：擔任支援獲得成就感，感情可發展職場戀情

天秤：遇到情緒化夥伴考驗耐性，感情太讓步會迷失自我

水瓶：遇強硬對手要巧妙應對，感情相處稍微就事論事

牡羊：工作按部就班成果穩定，感情稍微一板一眼少情趣

金牛：新計畫開跑躍躍欲試，感情愈活躍桃花愈旺

雙子：工作財務處理得心應手，感情說到做到最加分

天蠍：成果差強人意反而是好消息，有桃花但不是最愛