韓星振永苦練中文開唱！　他一聽驚嚇：發音比本地人還標準

▲ 振永主演電影《那張照片裡的我們》。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）



記者翁子涵／台北報導

韓流影歌雙棲的振永JINYOUNG、金鐘得主李沐和宋柏緯主演的電影《那張照片裡的我們》，由男主角振永與華語樂壇百變歌姬9m88合唱主題曲〈此刻永遠Timeless〉，2人首次攜手跨界合作，特別收錄中客韓三語版和中文版雙版本，振永和9m88都進行語言上的大挑戰，振永苦練中文，9m88也是第一次錄製客語歌曲。

▲ 振永攜手9m88合唱主題曲。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）



錄音時，振永腦海中湧現的是拍攝現場的一幕幕畫面，而他最大的挑戰就是要以中文演唱，除了事先做足功課、背誦歌詞外，錄音現場更是以「一個音一個音」細細校正，歌曲製作人稱讚他非常謙虛、有禮，總是提前準備、專注投入，有些連細節發音甚至比本地人還標準，哪怕有音節略有偏差，只要聽一次就能立刻修正回來，展現出敬業態度。



而9m88過去除了曾與林生祥合作過客語表演之外，這是她第一次正式錄製客語歌曲，這次不只是客語，更結合了振永演唱的韓文與中文，是一個真正「跨語言、跨文化」的音樂體驗，讓她對這首歌充滿好奇與期待，表示接到邀約很開心，也覺得這次合作非常有趣。

在投入配唱之前，她已大致了解電影故事的核心，並親自到片場參觀照相館場景，聽導演分享角色的背景與氛圍。當她站在那些場景中，更具體地感受到男女主角在那個時代所承受的壓力與情緒，也因此，在第一次聽見這首歌的Demo時，她便直覺認為：「這是一首與故事高度契合、畫面感非常強烈的歌。」

