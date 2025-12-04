安歆澐遭國手尪「持刀勒脖」險喪命！手機抓包外遇鐵證　小三囂張開嗆

記者孟育民／台北報導

由謝震武律師主持的高點綜合台《震震有詞》，藝人安歆澐在節目中沉痛揭露與小她16歲的先生交往結婚近九年，婚姻生活看似幸福美滿，但這段關係在先生外遇後徹底變調，不僅多次遭受酒後暴力，最嚴重一次是被先生持美工刀威脅及勒頸，險些致命。

▲安歆澐談及與先生的婚姻。（圖／和展影視提供）

安歆澐透露，外遇的導火線是先生在與友人夫妻的一次露營，先生與小三當天已經發生關係，但當時她仍是被蒙在鼓裡。直到女兒畢業典禮前，她在先生手機中意外發現身為有夫之婦的小三傳來的親暱訊息，內容互稱「老公老婆」，雙方夫妻曾約見面談判，她對小三質問「我把妳當妹妹，妳這樣對我！」對方只回了一句「對不起」。更令人心寒的是，當安歆澐告知將採取法律行動時，小三竟無所謂地反問「是嗎！我需要害怕嗎？」

儘管第一時間尋求律師協助，安歆澐為了孩子選擇隱忍與原諒，並簽下和解書。不料，兩人並未斷絕聯繫，小三甚至教唆安的先生如何「鑽和解書漏洞」，並商量好要他從安歆澐身上找尋對外遇不利的證據。沒想到安歆澐意外靠著一支平時給女兒當玩具的備用手機，在車內掉落時意外開啟錄影模式，錄下先生與小三的通話內容，成為兩人持續聯絡的關鍵鐵證。

▲安歆澐抓到老公外遇。（圖／和展影視提供）

真正讓安歆澐意識到生命危險的，是最近一次家暴事件。在兩人因電話口角爭執後，安歆澐返家時赫然發現先生竟躲在後座，原來是想等她上樓後，偷開車子出門與小三約會。安歆澐要求他先上樓看孩子，但先生不斷來電追問「備用手機在哪？」第四通電話後先生直接衝下樓，強行搶走她的手機，丟下一句：「今天不是妳死就是我死！」他衝到駕駛座後方，右手持美工刀，左手猛扯安歆澐的長髮並勒住她的頸部，她驚恐表示：「措手不及！來不及反抗就被勒暈了，再勒5秒鐘我會因為嚴重腦缺氧，人就會沒了。」

▲安歆澐遭到老公家暴。（圖／和展影視提供）



在她稍微清醒後先生並未鬆手，反而是將她拖到後座，對著她連喊了三次「我要殺死你！」 安歆澐崩潰求饒：「你可不可以不要殺我，如果小孩沒有媽媽的話怎麼辦？」在驚魂未定之際，安歆澐要求先生叫救護車，並趁機大喊：「這人要殺我，幫我叫警察來！」鄰居也因巨大聲響而報警。

安歆澐透露先生外遇後多次酒後失控，曾拿菜刀威脅，孩子也曾目睹。張睿紘律師指出：「先生揚言殺死與勒頸行為兩者合一，可能已構成『殺人未遂』。」目前，安歆澐已申請家暴保護令，兩人也已分居，但針對離婚訴訟尚未開始。她透露先生對小三「暈船」，還先向法院訴請離婚，反咬安歆澐「精神家暴、不給往外交友」。

▲安歆澐還原過程。（圖／和展影視提供）

經歷這一切，安歆澐至今仍心有餘悸，需要藉助安眠藥入睡，並伴有恐慌症狀。張睿紘律師以及心理分析專家邱文仁提醒所有家暴受害者：「應盡快蒐證、尋求法律保護，並避免在私密場合與施暴者談判。」

⠀