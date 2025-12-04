2大音樂鬼才攜手合作！　爆內鬨「不耐煩」傳訊息轟炸

▲ Dac推出新專輯。（圖／Dac提供）



記者翁子涵／台北報導

擁有柏克萊音樂學院「鋼琴演奏」與「電子製作與設計」雙學位，以創作人、製作人、合成器手與歌手等多元身份活躍於樂壇的 Dac ，不僅是陳嫺靜現場演出的御用合成器樂手、參與持修、李英宏、夜貓組等多名音樂人的作品製作，也是 THAT’S MY SHHH 成員，近來攜手曾入圍金曲獎的 Robot Swing 成員鄭昭元，共同打造全新專輯《Enough》。

▲▼ 鄭昭元（左）與 Dac 共同打造全新專輯。（圖／Dac提供）



專輯的創作題材與歌詞主要由 Dac 發想，在結束一段刻骨銘心的戀情後，啟發了《Enough》的創作靈感，探討愛情、友情、親情、工作情誼與社群互動等各種關係，專輯將嘻哈、R&B、Neo-Soul 的律動與能量揉合經典流行元素，在輕快、溫暖而療癒的旋律中包裹著深深的絕望與哀傷，每首歌都像是一段關於愛、渴望與深刻連結的故事。

Dac 形容與鄭昭元的合作「把自己寵壞了」，鄭昭元在製作與編曲上的專業，讓 Dac 能更專注在詞曲創作。而性格上自己是火，鄭昭元是水，兩人在合作過程中難免需磨合，最新主打單曲〈Know〉即是因一次的小摩擦而誕生的結晶，也是兩人共同最喜歡的單曲。

Dac 笑說：「在某段時間鄭昭元忙著別的專案，而我已完成好幾首歌，我開始對他有點不耐煩，就開始傳訊息轟炸他，像是『欸，你要多一點貢獻啦！』」經過頻繁催稿的幾天後，鄭昭元竟然丟出了這首具有高完成度的〈Know〉 Demo， Dac 也透露內心的小劇場：「或許偉大的東西，是不能催的？但是沒催他，會有這首歌嗎？」

