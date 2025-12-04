角度好重要！吳建豪「暴瘦臉→超結實臂肌」　呂士軒：到底哪裡瘦了

記者張筱涵／綜合報導

歌手吳建豪近日因外型驟瘦登上熱搜，傳出短短幾個月內掉了20公斤。他日前PO出一張電梯自拍照，引發網友一致驚呼「瘦太多」，掀起外界熱烈關注，對此他本人強調「角度才是真兇」，並無刻意猛瘦。而12月3日，嘻哈歌手呂士軒也加入回應行列，親自曬出與吳建豪的最新合拍影片，替對方健康狀況掛保證。

▲吳建豪電梯自拍被指瘦了很多。（圖／翻攝自微博／VanNess吳建豪）



吳建豪先前分享自拍影片，身穿長袖上衣、頸間戴著金項鍊，對鏡頭仔細端詳不同角度的臉部線條。他在文中語帶疑惑地寫下：「真的有瘦這麼多嗎？！」接著無奈表示其實只是「自拍角度害的」，還感嘆：「自拍技術很重要！！很明顯我不及格。」幽默回應成功化解部分粉絲擔憂。

不過3日一早，呂士軒透露自己收到大量訊息，全都在詢問：「吳建豪還好嗎？」他隨即在社群發文統一回覆，並邀大家直接來現場親眼確認吳建豪的狀態：「歡迎你禮拜六來現場看看。」

呂士軒同時附上與吳建豪的最新合拍影片，畫面中吳建豪露出結實手臂，肌肉線條明顯，精神狀況良好。呂士軒更在鏡頭前半開玩笑地問：「誰說你瘦了？誰說的？到底哪裡瘦了？」語氣充滿兄弟般的打氣，也用實際畫面粉碎暴瘦傳聞。

▲呂士軒和吳建豪合拍影片證實對方還是很壯。（圖／翻攝自Instagram／troutfresh）



此外，呂士軒也在貼文宣傳自己即將舉行的 「2025 呂士軒『天上天下好聲豪氣』全台巡迴演唱會」，並特別提到吳建豪將會出席12月6日台北場，等於再次公開證明對方「健康沒問題」。