曾離開台灣多年　絕美玉女歌手出道25年...倒數返台開唱了！

記者蔡琛儀／台北報導

蔡淳佳迎來出道25周年，正式宣布啟動「淳粹・25周年」世界巡演，日前在廣州站起跑，引爆樂迷討論，許多人激動喊出「青春終於要補課了」。這位以治癒嗓音走紅華語樂壇的歌手，再次以穩定且強大的音樂能量回到大舞台。

▲蔡淳佳日前在廣州展開出道25週年巡演。（圖／資料照／Joi Music、淳萃文化提供）

蔡淳佳自2000年以《蔡淳佳Joi》出道，她以真摯歌聲留下〈陪我看日出〉、〈依戀〉、〈等一個晴天〉等經典，成為華語樂壇少見以治癒系唱腔突圍的女歌手，還拿下多項華語重量級音樂獎項。即便潮流更迭，她始終堅持品質路線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

近年她的音樂表現全面開花，《兩個人間》《茉莉花香》接連登上榜首，多場音樂節目表演以穩定Live實力獲好評。向是Bluenote雙城限定更秒殺完售，再度證明她的人氣。

這次巡演以時間線貫穿20多首經典曲目，還將加入新歌與城市限定橋段。蔡淳佳表示，每首歌都有與樂迷共享的故事，希望在舞台上把這些回憶全部唱給大家聽，12月13日更將首度在台北的Legacy Tera演出，是她出道以來首次在台灣舉辦的專場演唱會。