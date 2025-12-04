《喇嘛與仁波切》揭藏人流亡現況　專家：中共壓力使靈童無法返寺

記者蕭采薇／台北報導

榮獲柏林影展國際評審團大獎的紀錄電影《喇嘛與仁波切》，紀錄了一位轉世靈童的成長與尋根之旅。近日舉辦試片，西藏台灣人權連線秘書長札西慈仁（Tashi Tsering）深受觸動，他在映後語重心長地揭露藏人流亡現況：「片中靈童的經歷，正是許多藏人真實的生命處境。在中國政府長期打壓下，不僅是靈童，連達賴喇嘛尊者也無法回到故土。」

▲《喇嘛與仁波切》劇照。（圖／聯影提供）

札西慈仁指出，藏傳佛教的「轉世」不受地理限制，片中主角前世在西藏，這一世卻轉世到印度拉達克。電影呈現了靈童渴望回到上一世寺院的過程，但在現實中，政治壓力讓這條回家路變得遙不可及。札西慈仁感嘆：「我自己就是在流亡中出生的，和我一樣的藏人還有非常多。雖然人生充滿挑戰，但重要的是不放棄。」

電影主角帕德馬・安杜是真實的轉世活佛，他天生溫柔、眼神純粹，在鏡頭前展現出超越年齡的平靜。片中他與老師（伯伯）烏金之間的深厚情感，更成為全片淚點。札西慈仁表示：「最令我感動的是老師的陪伴，那種無條件的愛遠遠超越宗教語境，是所有人都能動容的。」資深影評人彌勒熊與觀玲老師也盛讚，這是一部充滿愛與勇氣的必看之作。

▲「西藏台灣人權連線」秘書長札西慈仁。（圖／聯影提供）

全片在海拔超過2500公尺的喜馬拉雅高地拍攝，環境極其惡劣。冬季氣溫低至零下20度，水管凍結無法洗澡，劇組成員更集體面臨高山症考驗。有趣的是，小仁波切安杜卻活力充沛，常拉著劇組陪他踢足球。導演回憶起這段「慘痛」經歷笑說：「在那種海拔下跑給孩子追簡直要人命，但他的熱情真的很難拒絕。」

《喇嘛與仁波切》將於12月19日全台上映，帶領觀眾走進這段橫越印度高原、跨越文化與國界的靈性旅程。