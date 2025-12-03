古裝女神臉蛋遭嫌不自然！　網傻眼「像AI太假了」曾來台演八點檔

記者陳芊秀／綜合報導

香港女星梁小冰有「古裝女神」封號，在1998年陳小春版《鹿鼎記》中飾演「阿珂」一角紅遍兩岸三地，被封為韋小寶最美老婆，還曾來台與羅志祥、歐漢聲合演《新梁山伯祝英台》。而她現年55歲仍活躍娛樂圈，並且開設抖音帳號，不過最近一段影片曝光，臉蛋被毒舌網友狠酸：「這是AI小冰嗎？」

▲梁小冰有古裝女神封號，近期臉蛋遭嫌不自然。（圖／翻攝自微博、抖音）

梁小冰1990年參選港姐以季軍出道，雖不敵同屆的袁詠儀，卻獲評審周潤發大讚有氣質又有靈氣，隨後成為TVB電視台當家花旦，主演多部港劇走紅。現年55歲的她在抖音影片中的模樣，卻讓不少死忠粉絲感到尷尬。網友指出，影片中的她皮膚白到反光、下巴尖得離奇，不僅失去了過往清秀婉約的神韻，表情更顯得僵硬呆板。對比她出席公開活動時，年過半百仍保養得宜的「凍齡」真面目，網友紛紛感嘆：「本身底子就很好，真的不需要過度美顏」、「看著像AI生成的，太假了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲55歲梁小冰開設抖音，疑似美顏濾鏡用過度，被形容AI梁小冰。（圖／翻攝自抖音）

回顧梁小冰的演藝生涯，因主演古裝劇居多，有「古典美人」之稱，她與台灣淵源頗深，曾來台主演中視八點檔《新梁山伯祝英台》，搭檔男主角羅志祥，並親自演唱主題曲〈快樂人兒〉，至今仍是她商演的必備金曲。而她在戲裡與羅志祥愛得死去活來，戲外則是和同劇飾演反派「馬文才」的香港男星陳嘉輝結婚。兩人在《梁祝》殺青後便步入禮堂，結婚至今已超過25年，育有一子，感情依舊甜蜜，是演藝圈難得的模範夫妻。

▲梁小冰曾來台演中視八點檔《新梁山伯祝英台》。（圖／翻攝自微博）