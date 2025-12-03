喝許瑋甯喜酒「柯震東爆喝到爛醉」！大字型躺地…落單照被無碼公開

▲柯震東剛入婚禮會場時，只接受拍照不受訪。



圖文／鏡週刊

雖因許光漢遭章廣辰冷處理，婚禮當天張軒睿仍看起來大致上心情不錯，原來是難得可以和交往3年的女友Jessica一起出席重要場合，自然是心花朵朵開。

[廣告]請繼續往下閱讀...

加上Jessica正是柯震東的經紀人，當天因柯震東不受訪，於是讓媒體拍完照後，她轉身就可以和張軒睿雙雙對對了。

▲婚禮尾聲，柯震東醉到躺平在地上，被ØZI放上限時動態。（翻攝自ØZI IG）

只是也因為這樣，柯震東有不少時間被看到時，都是落單的，而且給媒體拍照時，表情也頗生硬，不過既然人在幸福的場子，自然也要與所有人共情同歡，但他最後竟然擺成大字型躺在地上，被好友ØZI拍下公諸於世；網友都懷疑他是否喝到爛醉，而且隔天又流出跛腳照，經紀人則解釋是打球扭傷。 除此之外，當天邱澤和許瑋甯的婚禮幾乎包下台北文華東方酒店整個地下2樓，為了控制動線，所有人僅能從大門進出；地下5樓的停車場原本可直達宴會廳，也遭封鎖；不過林心如、霍建華走祕密通道入場，怕曝曬在鎂光燈下會搶走焦點。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。



更多鏡週刊報導

三帥裂痕情變調3／張軒睿鬧翻許光漢原因曝光！ 聽到他名字秒變臉

替范瑋琪出頭卻反被爆婚變 梁靜茹姊妹情翻船