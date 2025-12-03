ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
央八史上最快收視破3！陳曉新片重現「宮鬥人間煉獄」5大看點公開

記者黃庠棻／台北報導

陸劇《大生意人》自開播後聲量狂飆，不僅火速登上台灣大哥大MyVideo陸劇冠軍，更以「央八史上最快收視破3」的驚人成績震撼市場，被盛讚「稀缺的商戰題材、真實流放史背景、全員演技在線」，實現了罕見的收視與口碑雙爆發。

▲陳曉主演《大生意人》的收視與口碑雙爆發。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲陳曉主演《大生意人》的收視與口碑雙爆發。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

主演陳曉從極寒的寧古塔逃亡，到風雲詭譎的晚清商戰，再到人物弧光強烈的逆襲成長，劇情節奏快、質感強、情感深，引爆全網熱議。以下精選五大必看亮點，帶你瞬間掌握這部年底最強黑馬。

▲陳曉主演《大生意人》的收視與口碑雙爆發。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲陳曉主演《大生意人》的收視與口碑雙爆發。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

看點1：陳曉流放逆襲太上頭！從讀書人到一代商王的「爽感進階路」

《大生意人》用一條近乎「闖關式」的成長線，描出陳曉飾演的「古平原」從流放犯到小商人，再到商道領袖，後來變成家國擔當的完整英雄旅程。開篇預告宛如史詩電影，包含寧古塔雪原千人對峙、冰河刀光劍影的逃亡，再到被追殺、被陷害、被交易的人生極限生存。

▲陳曉主演《大生意人》的收視與口碑雙爆發。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲陳曉主演《大生意人》的收視與口碑雙爆發。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

古平原靠智慧與韌性一步步撕開命運枷鎖，再從茶葉起家、以鹽立業，最後團結商幫力量進入更大戰場。這條「逆襲流」爽度與情感厚度兼具，是本劇最大燃點。

▲《大生意人》李欽由羅一舟飾演。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲《大生意人》李欽由羅一舟飾演。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

看點2：寧古塔首次全景實拍！冰天雪地版「人間煉獄」驚艷全網

寧古塔經常在宮鬥劇被提及，卻從未被真正拍出。《大生意人》首次用大規模實景還原其殘酷本貌，它是個得花四個月跋涉、凍死、餓死如家常便飯，虎熊野獸肆虐的極寒地帶，充斥黑市、人身交易、地頭蛇割據的灰色生態。

▲陳曉主演《大生意人》的收視與口碑雙爆發。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲陳曉主演《大生意人》的收視與口碑雙爆發。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

在當地因為都是流放罪犯，成為弱肉強食的「二次社會」，讓觀眾第一次看到寧古塔不是「一座塔」，而是清代真正的「苦寒地獄」。逼真的寒冰與生命暴烈感，一開播就被封為「年度最震撼開場」。

▲《大生意人》李成由朱亞文飾演。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲《大生意人》李成由朱亞文飾演。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

看點3：全員棋手！《大生意人》商戰群像張力強到爆

本劇最大的爽度，就是一群高手在暗潮洶湧中「鬥智、鬥膽、鬥命」。古平原的成長，靠的不是單打獨鬥，而是一張複雜且危險的商戰關係網。每一場商戰皆暗藏布局，每一個眼神都可能埋伏下一場風暴，群像戲的高強度，讓網友形容「這部劇的人物關係跟權謀爽劇一樣炸裂！」

▲《大生意人》常玉兒由孫千飾演。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲《大生意人》常玉兒由孫千飾演。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

看點4：帝后級卡司神仙打架！商戰變成演技修羅場

《大生意人》不管是書生逆襲、商幫鬥法，還是各方勢力的暗潮湧動，每一幕之所以張力爆棚，就是因為對手戲背後站的都是帝后級戲骨。開播前幾集已登場的黃志忠、成泰燊，早已是獎項常客，兩人一出場彷彿把大男主劇瞬間升級成「演技巔峰賽」。

▲《大生意人》李萬堂由黃志忠飾演。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲《大生意人》李萬堂由黃志忠飾演。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

而後續將接連登場的柯藍、朱茵、梁冠華、劉佩琦、林夏薇，更被網友封為「宮殿級陣容」，每一位都是視帝、視后的重量級存在，一個眼神就能翻盤、一句台詞就能火藥味拉滿。

▲《大生意人》常四爺由成泰燊飾演。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲《大生意人》常四爺由成泰燊飾演。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

看點5：愛情線很甜也很虐！「患難CP」離散情緣，情感戲同時開花

《大生意人》的情感戲也很重，包含古平原與常玉兒（孫千飾）從救命恩情到相知相惜，是「苦難中長出的真情」。李成（朱亞文飾）與白依梅（ 向涵之飾）譜出一段因戰亂流離而生的動人情緣。愛情不是主線，但每一條都「真實、克制、能打動人」，讓網友期待 「不只商戰精彩，愛情戲也能狠狠拿捏！」

▲《大生意人》白依梅由向涵之飾演。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲《大生意人》白依梅由向涵之飾演。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

