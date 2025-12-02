多芬脫離苦海網送祝福！　孫生分手疲憊再發聲：想離開這一切

記者孟育民／台北報導

孫生之前深陷性騷擾風波，女友多芬的一舉一動也連帶受到關注。先前，多芬接連在社群網站PO出「到底為什麼現在綠茶那麼多」、「無止盡的欺騙我」等貼文，讓不少粉絲好奇是否感情關係生變。對此，孫生昨（1日）證實兩人已經分手，事後更表達心中疲憊，「我們都讓雙方痛苦，或許這樣是最好的。」

▲孫生、多芬分手。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

孫生證實分手，坦言是自己不珍惜，「我們之間有著自己的問題，雙方想要的總是給不到，每天都睡不好，彼此也不想再吵吵鬧鬧了，謝謝妳陪我走過這段路酸甜苦辣。每段愛情我都學到很多，也變得越來越好。」消息曝光後不少人祝福多芬脫離苦海，孫生今也再度發聲，言詞表達心中疲憊，「太多人關注我的所有我的一舉一動，我其實累了，我想離開這一切。我還是想說 我只是個愛表演的人，喜歡逗別人笑的一個人。」

▲孫生坦言只想表演。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

事實上，多芬自和孫生爆出紛爭後，持續陪伴對方、不離不棄，但不時會在社群吐露心聲，曾意有所指說「不為想太多的事情困擾，我累了」，後來又憤慨地說「人好就要被欺負嗎」。她也忍不住發問：「想問一下，一個人家裡貼著另一半異性的照片，還有監視器，請問你還敢跟這個人回去睡覺嗎？」似乎不被對方珍惜，如今終於無法繼續走下去，決定放自己自由，讓網友都給予祝福。

