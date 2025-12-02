ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
宮崎葵「家中沒有微波爐」！養4娃生活3堅持
《動物方城市2》藏7大彩蛋！市長「馬力夯」原型是他　神還原《料理鼠王》

記者蕭采薇／綜合報導

《動物方城市2》上映短短五天，全球票房已累積高達5.56億美金。台灣的票房也同樣表現亮眼，五天票房累積約1.47億台幣，穩坐票房冠軍寶座，討論更是席捲社群。這回迪士尼也在其中放了不少彩蛋，包括新角色市長「馬力夯」，原型被指可能就是前加州州長、動作巨星阿諾史瓦辛格，以及還致敬了至少六部經典電影。

▲《動物方城市2》彩蛋。（圖／迪士尼提供）

▲《動物方城市2》緊接著前集劇情的幾週後展開，尼克和茱蒂正式成為搭擋。（圖／迪士尼提供）

《動物方城市2》的故事緊接著前集劇情的幾週後展開，動物方城市也迎來新的市長「馬力夯」。劇情中安排他是曾經是知名影星、渾身肌肉、且以正義形象深植人心。許多網友認為，原型可能就是前加州州長、動作巨星阿諾史瓦辛格。

今年已經78歲的阿諾，身高188公分，在進入演藝圈前就是知名的健美運動員，出身奧地利的他，在移居美國後，仍持續健身參加比賽，獲得「世界先生」、「奧林匹克先生」等榮銜。之後阿諾進入演藝圈，成功的詮釋了電影中強壯、冷酷且無堅不摧的「魔鬼終結者」形象。

▲《動物方城市2》彩蛋。（圖／迪士尼提供）

▲《動物方城市2》新市長「馬力夯」。（圖／迪士尼提供）

2003年阿諾做為共和黨參選人，以48.7%的得票率當選為州長，並於2003年11月17日上任。在2006年11月7日的州長大選中，阿諾再度以55.9%的高得票率，擊敗對手獲選連任。2011年卸任後，阿諾重回演藝界，但仍持續為環境和公共議題發聲。正直的形象與口頭禪是「你說正義已死，我不信！」的馬力夯市長，的確有幾分神似。

▲▼共和黨員、前加州州長阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）。（圖／達志影像／美聯社）

▲動作巨星、前加州州長阿諾史瓦辛格。（圖／達志影像／美聯社）

此外，《動物方城市2》也致敬多部經典電影。包含極地區出現的「結冰樹籬迷宮」，正是致敬經典驚悚電影《鬼店》。而尼克短暫入獄時，「羊咩咩市長」的玻璃牢房，則是致敬《沉默的羔羊》中漢尼拔的監獄囚室。另外當茱蒂換裝完成，和尼克準備混進宴會時，兩人的服裝與互動，也有《樂來越愛你》中，雷恩葛斯林和艾瑪史東的影子。

▲《動物方城市2》彩蛋。（圖／迪士尼提供）

▲《動物方城市2》茱蒂和尼克宴會中的服裝，致敬《樂來越愛你》。（圖／迪士尼提供）

當然，迪士尼的經典元素也不能少。包括尼克用平底鍋打暈「毒蛇」蓋瑞時，就是致敬《魔髮奇緣》樂佩的經典武器。此外讓最多人會心一笑的，則是在沼澤區場景中，有一隻老鼠廚師躲在一隻獅子廚師的帽子下，完全就是《料理鼠王》的經典橋段。

▲《動物方城市2》彩蛋。（圖／迪士尼提供）

▲《動物方城市2》新加入的「毒蛇」佘蓋瑞，由知名好萊塢華裔影星關繼威配音。（圖／迪士尼提供）

本集新加入的「毒蛇」蓋瑞（Gary De'Snake），由知名好萊塢華裔影星關繼威配音。其中也有不少關於關繼威的內哏，像是片中出現的浣熊廚師、以及蓋瑞身上的腰包，都被認為是在致敬關繼威主演的電影《媽的多重宇宙》。 

關鍵字

動物方城市2茱蒂尼克關繼威安迪山伯格

【這算車禍嗎】機車婦逆向竄出下秒遭撞「緩慢倒地」

