賴佩霞唱一半突「重逢亡母」　難掩情緒「激動大爆哭」！　

▲賴佩霞舉辦個唱。（圖／尚時代文創娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

賴佩霞今年初以民歌50小巨蛋及11月大巨蛋民歌演唱會再度站上大型舞台，上月30日更在花漾舉辦首場個人音樂會《總會有個人》，以「感謝生命中每一位帶來力量的人」為主題，向陪伴她走過各階段的重要夥伴與親人致意，這場演唱會的起心動念，源自經紀人一句：「幹嘛要等？」的鼓勵，讓賴佩霞決定勇敢實現多年的心願。

▲▼賴佩霞邀請周治平擔任嘉賓。（圖／尚時代文創娛樂提供）



演唱會上，賴佩霞邀請好友倪安東、管磐夫婦擔任嘉賓，一同飆唱多首經典歌曲，在她深情回憶與母親的相處與過往時，舞台大螢幕上播放一張張由AI技術生成的老照片動畫，彷彿讓母親重新「活」在眼前，讓賴佩霞邊唱邊落淚，並接連演唱母親記憶中的台語歌曲〈思慕的人〉、〈青春嶺〉，氣氛動人。

壓軸的神祕嘉賓則由情歌天王周治平登場掀起高潮，賴佩霞透露，自己在 17、18 歲仍是少女時，常在民歌餐廳坐在台下聽周治平唱歌，然而兩人過去 40 餘年從未真正交談，直到今年民歌50小巨蛋在丁曉雯牽線下首度合作，這次也再度於安可曲中重現經典歌曲〈跟我說愛我〉，令觀眾報以熱烈掌聲。

為了這次演唱會的造型，賴佩霞與國際知名設計師潘怡良合作打造四套精美高級訂製服裝，設計師的量身打造，大展賴佩霞維持的好身材，台下更是星光熠熠，圈內好友陶曉菁、李建復、江念庭、劉軒、周思潔、凃佩岑等音樂人也都特來支持。

