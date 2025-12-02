拍八點檔撞靈異？　棚內燈光「像夜店狂閃」男星曝：沒人去開關

記者陳芊秀／綜合報導

八點檔《寶島西米樂守護》正如火如荼拍攝中，劇中男星林健寰2日驚曝攝影棚遭遇疑似靈異事件！他透露昨（1）日在台視中和棚錄影時，棚內燈光沒來由地開始閃爍，接著完全熄滅，導致現場陷入一片漆黑。一開始以為惡作劇，但現場沒有人為因素開關燈，引發網友驚呼。

▲台視八點檔《寶島西米樂》驚傳遇靈異事件。（圖／翻攝自臉書）

林健寰表示，每當他和同劇演員阿邦（顏邦智）準備正式開拍登場，棚內燈光就開始閃爍，甚至完全熄滅，燈光師一度以為是有人在惡作劇，大喊「不要再玩了」，燈光雖然短暫亮起，但隨即又開始像夜店一樣瘋狂閃爍，讓拍攝工作完全停擺。他文中特別聲明：「沒有人為因素去開關燈喔！」讓這起事件更顯得無法解釋。

▲林健寰透露，每當他和同劇演員準備開拍，棚內燈光開始閃爍。（圖／翻攝自臉書）

就在劇組人員束手無策之際，同劇資深男星陳文山當場怒吼：「不要再鬧了！」神奇的是，隨著這一聲喝斥，棚內燈光竟然瞬間全亮恢復正常，讓劇組得以順利完成當天的拍攝。事後陳文山也轉發了林健寰的貼文，幽默自嘲：「所以…哥演戲其實只是兼差！」貼文加上Hashtag「其實人比較可怕」、「對天地萬物有情」，以輕鬆詼諧的方式化解了現場的緊張氣氛。

▲陳文山回應。（圖／翻攝自臉書）

網友紛紛留言「表示節目要大紅了！」、「超自然現象喔！可以投稿靈異故事了」、「好兄弟以為去到夜店」、「有靈異～大發收視一飛沖天」。有人透露「台視中和棚是出了名的……」，也有人直呼「好奇妙」。