「臺灣第一女外科」林靜芸丈夫失智不認字！　感性吐心聲：能陪伴我就好

記者孟育民／台北報導

大愛電視「人文講堂」在歲末策畫一場兼具思想深度與溫度的壓軸講座，邀請四位不同領域的知識女力，賴佩霞、林靜芸、丁菱娟、張瀞仁，將於12月6日在關渡靜思堂舉行。四個人攜著作與人生體悟齊聚舞臺，用文字傳遞智慧，用經驗淬煉力量，現場結合錄影講座與簽書會，每位講者將以24分鐘接力演講，向觀眾展現屬於女性的知性與柔軟。

▲賴佩霞、林靜芸、丁菱娟、張瀞仁將舉辦演講。（圖／大愛提供）



賴佩霞剛舉辦個人首場演唱會、並登上大巨蛋「民歌50」舞臺，賴佩霞近年跨界身份多元：藝人、雜誌發行人、作家、心靈講師、大學教師，甚至曾投入正副總統選舉。今年推出新書《靜心的力量》，賴佩霞在受訪中說出「我靜心三、四十年了，因為靜心，我的生命才會改變。」成長於單親家庭，她一路學習理解情緒、擁抱內在，演講中將分享她如何以靜心走過人生巨浪，歷經親人離世、身分轉折、生命震盪，從混亂到平靜、她將跟大家分享「從狂野到狂喜」的修煉之路。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲賴佩霞分享心路歷程。（圖／大愛提供）

林靜芸是臺灣第一位女性外科醫師，在醫療領域深耕多年，與丈夫林芳郁同為臺大醫學系同學，形影相隨的兩人，在2021年丈夫確診失智後，從醫師角色轉為照顧者，在沒有找到方法前，她說「以前的照顧是，我認為他是外星人，他也不認識我，所以兩個人變仇人，打來打去」。

▲林靜芸分享和丈夫林芳郁相處之道。（圖／大愛提供）

直到她放下期待，才重新看見彼此，林靜芸說：「發現他不會寫字，不會1234都沒有關係，他只要愛我就好了，能陪伴我就好了」。