許瑋甯嫁邱澤…夢幻婚禮後首發聲！曬場內浪漫一角：一切都很美好

女星許瑋甯和邱澤2021年宣布結婚，今年8月平安生下兒子Ian，11月底小倆口在台北文華東方酒店舉辦婚宴，許多藝人朋友受邀參加，現場眾星雲集，到場賓客華麗程度有如三金頒獎典禮。而在婚禮結束3天之後，許瑋甯也在社群網站上發文分享喜悅。

▲邱澤、許瑋甯11月舉辦夢幻婚禮。（圖／記者黃克翔攝）

許瑋甯1日晚間更新社群網站，也是她在婚禮結束後首度分享心情，寫下「一切都很美好，謝謝大家的精心打扮，有愛、有溫暖，謝謝你們的全然給予與放鬆，為我們的驚喜增添了很多會好好珍惜的回憶」，一字一句都感受得到她的感動。

▲許瑋甯婚禮後首發文。（圖／翻攝自許瑋甯IG）



除了分享心情之外，許瑋甯也附上一張婚禮內場的照片，白色布幕垂落、全白的舞台上有白色花朵點綴，背景沒有任何一位賓客，顯然是婚禮開始前的場景。

許瑋甯、邱澤婚禮受到全台民眾關注，雙方的婚禮誓詞也感動許多人。許瑋甯對著丈夫說道「我的小朋友，你第一次打動我的時候，是因為我們擁有好多本一樣的書。第二次打動我，是你把小音響放在口袋裡，我們邊聽歌邊走了好久的路，久到我們渴了，要買水的時候，發現彼此口袋都沒有錢，但是我們還是決定繼續走下去。第三次打動我，是你直接問我說：『你想做我的女朋友嗎？』最終極的動心，是有一次工作結束，你知道我怕冷，你從樓下燒了熱水，跑上跑下的幫我放了一整個浴缸，讓我取暖。你把我家人的事、朋友的事都當成自己的事，希望可以幫上忙。你讓我看到肩膀，愛屋及烏。」

最後，許瑋甯也向邱澤說出愛的告白「我喜歡和你相處的時光，習慣不管到哪裡，你都牽著我的手。我喜歡你看著我的眼神，尤其是每次我拿起麥克風唱歌，你都很開心的認真在捧我的場。我喜歡一起煮菜彼此聊天的時光，喜歡我們一起煮菜，一起講一些只有我們聽得懂的語言，這些美好的時光是因為你才有意義。跟你在一起時，時間真的過得太快了，一轉眼，我們已經有了寶寶。我喜歡你在我懷孕的時候，每天都稱讚我可愛漂亮的貼心。我想要好好把握和你在一起的日子，謝謝你願意把我的家人當作自己的家人，常常跟我弟弟妹妹聊天，以後麻煩你多多照顧了。我很愛你，我想永遠跟你在一起的時候，都能變回像小孩子那樣的快樂幸福。」