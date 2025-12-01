ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
香港大火已釀146死！　陳珮騏「弟媳娘家在附近」嚇得急call電話

記者蔡宜芳／綜合報導

香港大埔宏福苑五級火警釀成重大傷亡，目前已累計146死、79傷，大批居民流離失所。而女星陳珮騏透露弟弟人在香港，且弟媳娘家就位於宏福苑附近，讓她急得趕緊致電關心。

▲▼香港宏福苑致命火災後的景象。（圖／路透）

▲香港宏福苑致命火災後的景象。（圖／路透）

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

陳珮騏表示，自己在看到大火的消息後，立刻焦急地打電話給弟弟，「幸好一切平安。弟媳娘家在附近，除了空氣問題之外沒任何災損。」她也透露，自己還有很多香港朋友、粉絲，很擔心大家是否有受到影響。

此外，陳珮騏身為韓團ASTRO的忠實粉絲，也特別關心香港AROHA（粉絲名）說：「也祝福香港囉哈們都安全！」並期望逝者安息、傷者平安。

▲▼香港大火已釀146死！陳珮騏「弟媳娘家在附近」急call。（圖／翻攝自Facebook／陳珮騏打氣團）

▲▼陳珮騏透露弟媳的娘家剛好在宏福苑附近。（圖／翻攝自Facebook／陳珮騏打氣團）

▲▼香港大火已釀146死！陳珮騏「弟媳娘家在附近」急call。（圖／翻攝自Threads／carolyncat827）

另一方面，歌手謝安琪日前也提到自己小時候就住在宏福苑，一直到出嫁前都是在那長大。看到昔日的家園化成人間煉獄，她心痛直說：「數天內告別了我的舊同學、我敬愛的長輩和眾多的好鄰居，我的心痛，是無法言喻的沉重。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

宏福苑火災陳珮騏謝安琪香港大火

【被可愛死】半夜櫃台突被撞「以為髒東西」調監視器發現真相

