55歲玉女歌手罕見露面！　「超狂真實狀態」曝光...獲頒藝術成就獎

▲ 55歲「月亮公主」孟庭葦久違公開露面。（圖／麥帕思文化傳媒提供）



記者翁子涵／台北報導

55歲「月亮公主」孟庭葦，日前久違公開露面，現身香港獲頒「2025 華人榜 MACA 藝術成就獎」，她狀態極佳、氣質如昔，依舊展現出其一貫淡然卻獨具辨識度的優雅，孟庭葦笑說：「從大會溫紹康主席手上接到這個獎，對我來說意義重大。」典禮現場星光熠熠，而最令孟庭葦驚喜的是，上一屆 MACA 藝術成就獎得主、演藝圈重量級前輩楊惠姗也參與此盛宴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 孟庭葦和楊惠姗開心合影。（圖／麥帕思文化傳媒提供）



在頒獎典禮上，孟庭葦以「音樂如河，流向人心」為題發表演講，她表示這座獎項不只是屬於她個人，也屬於所有熱愛音樂、長期支持文化發展的人。她回望自己三十五年前的起點，那時只是單純想唱歌，而一路走來能堅持到今天，全因在各個時刻都有無數人的信任與陪伴。對她而言，音樂不是工作，而是與世界溝通的方式，是能讓心與心相連的橋樑。

典禮現場，不少國際文化界人士向她致意，不僅因為孟庭葦是華語流行音樂的重要代表，更因為她的歌在三十五年間陪伴了無數人的生命，被問及是否會在台舉辦演唱會？孟庭葦提到：「一直記得熱情的粉絲們，期待未來能有重逢的機會。」

對於此次獲獎，孟庭葦也承諾：「未來我仍會一直把音樂放在最重要的位置，繼續創作、繼續歌唱。願用歌聲記錄世界，也願用音符溫暖人心。謝謝一路陪在我身邊的朋友、夥伴、家人，也謝謝每一位在我的歌裡找到安慰或力量的你。今晚的掌聲與榮耀，我會永遠記在心裡。」