老王樂隊突拋震撼彈！　無預警宣告「暫時休團」粉崩潰

▲老王樂隊和四分衛阿山在簡單生活節合體開唱。（圖／Simple Life 簡單生活節提供）



記者翁子涵／台北報導

《2025 Simple Life 簡單生活節》昨（30日）來到第二日演出，在 Legacy 舞台的限定組合「老王樂隊 ft. 四分衛阿山 ft. 守夜人旭章」的驚喜合作中圓滿落幕，不過老王樂隊卻無預警宣布將暫時休團，消息一出，震驚台下粉絲。

演唱前兩首〈他們在鐵皮屋頂上奔跑〉〈記憶紊亂〉後，立長說：「這只是我們其中一個演出啦」，謝謝大家待到這麼晚，我們今天的主題是想演出大家可以一起唱的歌。」接著帶來〈星星堆滿天〉（楊乃文），給台下樂迷一個大驚喜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼老王樂隊宣布將暫時休團。（圖／Simple Life 簡單生活節提供）



立長更無預警表示：「這是我們第5、6次的簡單生活節，有去台中看我們的人嗎？因為我們做專輯比較ㄍㄧㄥ想休息一下（暫時休團），預計明年暑假再開始辦專場演出。 年底希望一切都可以順利的過去，為了今天我們特別準備的主題『躺在堤防年輕什麼什麼的歌單』，今天我還特別穿了毛衣。」

接著不僅首唱新歌〈堤防〉，在〈我還年輕我還年輕〉時四分衛阿山登場，不同的嗓音也帶來全新感覺，一連串深沈氛圍的歌曲下來，立長表示：「希望大家不要沈浸在這麼悲傷的歌曲中。」三組音樂人合作特別改編的〈起來〉（Underworld Ver.)，重新整理大家的情緒，也希望大家今年年底都順順利利，為今夜劃下難忘句點。