成長之地陷火海！謝安琪曾住宏福苑「痛別同學鄰居」：心痛無法言喻

記者張筱涵／綜合報導

香港大埔宏福苑於11月26日發生五級大火，造成128人罹難、多人受傷與大批居民流離失所，震撼全港。歌手謝安琪亦在11月30日透過社群發文，罕見以長文傾訴心情，因宏福苑正是她從小成長的地方，此次重大傷亡對她而言更具深刻而沉重的意義。

▲香港宏福苑發生數十年來最嚴重火災。（圖／路透）



謝安琪在貼文開頭表示，自己經過幾天沉澱才鼓起勇氣寫下這段文字：「作為曾經在這裡生活的居民，宏福苑是我成長的家園，從童年到成為歌手，直至出嫁之前，這裡裝載著我整個青春。」她坦言，看到昔日居住的單位被大火吞噬、看著自小給予照顧和疼惜的街坊家園化為焦黑廢墟：「數天內告別了我的舊同學、我敬愛的長輩和眾多的好鄰居，我的心痛，是無法言喻的沉重。」

談及救災現場，謝安琪形容消防員、救護人員不眠不休、拼命救人的身影令人動容，而街坊的哭泣、受困者的呼救聲更是觸目驚心：「我們都感到束手無策，很想盡力去做一點什麼，那怕是一個轉發、一句問候、一束鮮花、一筆捐款或一次義工服務。每份心意凝聚起來，都是支撐受創家庭的力量。」

▲謝安琪婚後才搬離宏福苑。（圖／翻攝自Instagram／kaytse）



謝安琪並向所有參與救援的前線人員致上最崇高敬意，更特別向在任務中不幸殉職的消防員何偉豪先生家屬致以深切慰問，亦為仍在醫院治療的消防隊員送上祝福。她強調，火勢雖已撲滅，但失去家園的居民未來仍面臨漫長而艱難的重建之路，需要社會長期的關懷與支持：「當新聞熱度減退，這些失去家園、身心受創的家庭仍有無數挑戰。支持不應只停留在這一刻。」

謝安琪寄語所有受影響的人：「願我們將此刻的傷痛轉化為長久的承諾，創傷需要時間修復，而我們願意同行陪伴。」她也提醒每一位身處悲痛中的人：「請允許自己悲傷，也請記得，在撐住別人的同時，也要撐住自己。」文章最後，她深情寫下：「家，不只是一磚一瓦，也是絕望中仍不放棄彼此的一份守望。願逝者安息，願生者堅強。遙遙前路，我們一起同行。」

謝安琪並補充，近日收到許多朋友的慰問，感謝大家記得她與家人曾住在宏福苑，並感謝所有關懷。