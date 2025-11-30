濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱：史上最難忘

記者王靖淳／綜合報導

日本首相高市早苗「台灣有事」言論導致中日關係緊張，不少日本藝人在大陸的演出遭取消，天后濱崎步在開唱前一天也被中止演出，不過為了不讓歌迷失望，她仍登台演出錄製無人演唱會。對此，濱崎步稍早在社群發文，並曬出無人演唱會的現場畫面，貼文及照片曝光後，立刻引發熱議。

▲濱崎步。（圖／翻攝自Facebook／濱崎步）



濱崎步分享與工作人員、樂團成員以及舞者們錄製無人演唱會的畫面，她提到，雖然面對台下14000個空蕩蕩的座位，但她仍感受到來自世界各地歌迷們滿滿的愛。除了感謝歌迷們的支持，濱崎步也不忘感謝幕後的製作團隊，才讓這場表演得以完成。最後，濱崎步表示雖然現場沒有觀眾，但這對她而言卻是有史以來最難忘的演出之一。

▲濱崎步錄製無人演唱會。（圖／翻攝自Facebook／濱崎步）

此前，濱崎步對於中止演出感到非常失望，昨（29）日更直接轉發相關報導，證實自己要錄製無人演唱會一事。濱崎步也表示，無意對自己不了解的領域評論，但對於大陸與日本、各約100位辛苦投入的工作人員、舞者及樂隊成員無法正式演出，她感到很抱歉。而讓她最痛心的，是無法向從各地前來的粉絲親自道歉，就必須將舞台拆掉，「這件事至今我仍難以置信，也難以用言語表達，非常對不起。」