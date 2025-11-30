ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
「萬秀洗衣店」張瑞夫新身份曝光
V字降溫！　下波連冷4天
《換乘4》2任前男友同時參加　主持人全被瞞
歐陽靖拒帶兒去「醫療落後國家」　堅決不冒險：沒必要證明勇敢

記者王靖淳／綜合報導

女星歐陽靖育有4歲兒子新醬，平時除了會在社群記錄育兒生活外，同時也有經營粉專「新醬出去玩」，分享母子出遊日常，最近她發文提到她對於親子旅遊的底線，並表示「在新醬長大之前，我絕對不『冒險』，我絕對不會帶他去醫療較落後、衛生條件差的地方，即使我自己是很想去的⋯。」

▲歐陽靖。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）

▲歐陽靖會在社群分享育兒日常。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）

歐陽靖表示在兒子長大前，絕對不會帶他去進行所謂的「冒險」，堅決避開那些醫療落後或衛生條件較差的地區。她更語重心長地指出，「孩子不是照顧者的『物品』，冒險更不是流量密碼」。她認為雖然勇敢的人先享受世界，但沒有必要為了證明家長很勇敢，而拖著年紀還小、無法承擔風險的孩子一同涉險。

▲歐陽靖獨力撫養兒子新醬。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）

▲歐陽靖獨力撫養兒子新醬。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）

儘管內心也曾渴望去到偏遠國家欣賞美景，甚至反覆自問「難道要等到老了、沒力氣才去嗎？」但經過深思熟慮後，歐陽靖指出，等十年後兒子新醬15歲時，自己那時也才52歲，為此她霸氣地表示：「如果52歲就老到跑不動，那就是我沒做好自律。」她也藉此呼籲外界，雖然自己推廣親子旅遊，但在出發前務必評估孩子所能承擔的風險，「讓孩子學習、成長的方式有很多，但永遠是安全第一。」

歐陽靖

