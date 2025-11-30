韓娛大喜之日！3藝人同天結婚　T-ara王恩晶甜蜜告白

記者張筱涵／綜合報導

韓國演藝圈在11月30日迎來罕見的「結婚大日」，共有3位藝人在這一天步入禮堂，包括T-ara出身的咸王恩晶、搞笑藝人尹正秀，以及演員朴真珠，巧合地在年末同日舉行婚禮，引發關注。

咸王恩晶「嫁給理解自己的人」與《恐怖攻擊直播》導演金炳宇完婚

根據《中央日報》等韓媒報導，咸王恩晶與因電影《恐怖攻擊直播》聞名的 導演金秉祐於今天在首爾飯店舉行非公開婚禮，現場僅有家人與熟識親友參與。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲咸王恩晶婚紗照。（圖／翻攝自Instagram／eunjung.hahm）



咸王恩晶所屬社先前已宣布婚訊，表示典禮將以安靜、低調形式進行。她也透過社群向粉絲分享心境，透露決定與「比任何人都理解與尊重她的工作，在艱難時也默默陪伴身旁的人」共同展開人生新旅程，兩人因電影圈聚會認識，長時間自然發展成穩定關係。

咸王恩晶自童星出道，之後以T-ara成員身分爆紅，近年持續活躍於戲劇演出；金炳宇則以《恐怖攻擊直播》奪青龍電影獎新人導演獎，並執導《90分鐘末日倒數》、《全知讀者視角》等作品，12 月還將推出科幻災難片《The Great Flood》，作品與婚訊同時成為話題。

尹正秀迎娶「廣州女神」元珍瑞

同日完婚的還有資深藝人尹正秀與前氣象主播兼體育記者元珍瑞。婚禮在首爾江南飯店舉行。

▲尹正秀和元珍瑞結婚。（圖／翻攝自Instagram／yoonjungsoogoon、wonderjahyun）



元珍瑞曾擔任KBS 記者、Weather News全球氣象主播與交通播報員，2010年以MBC體育記者身分活躍，並因廣州亞運受到矚目，被封為「廣州女神」。

尹正秀近期在綜藝《朝鮮的愛情公子》中透露，兩人已認識超過10年，今年中開始迅速變得親近，進而走向婚姻。婚禮前元珍瑞公開婚紗照，承諾「今後會更加珍惜彼此」。尹正秀自1992年以SBS搞笑藝人出道，活躍多個綜藝節目，目前主持KBS Cool FM《尹正秀、南昌熙的 Mister Radio》。

《陽光姊妹淘》朴昣奏低調完婚 與圈外男友步入禮堂

同樣在30日披上婚紗的還有以《陽光姊妹淘》出道的演員朴昣奏（朴真珠），她選擇在首爾與圈外準新郎舉行低調儀式，僅邀請家人與親友參加。

▲朴真珠和圈外人結婚。（圖／翻攝自Instagram／jinjoo1224）



所屬社先前表示，朴昣奏與對方「長時間累積深厚信任，決定攜手共度未來」。朴真珠出道後以獨特演技活躍於《百年新娘》、《看見味道的少女》、《嫉妒的化身》、《雖然是精神病但沒關係》及《分秒幣爭》等多部作品，是韓娛公認的實力派演員。