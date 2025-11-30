ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Stray Kids首奪MAMA大賞！全員淚崩
V字降溫！　下波連冷4天
玉兔產後12天瀕臨崩潰
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

李靚蕾 王力宏 許瑋甯 邱澤 GD 楊丞琳 濱崎步 周潤發

韓娛大喜之日！3藝人同天結婚　T-ara王恩晶甜蜜告白

記者張筱涵／綜合報導

韓國演藝圈在11月30日迎來罕見的「結婚大日」，共有3位藝人在這一天步入禮堂，包括T-ara出身的咸王恩晶、搞笑藝人尹正秀，以及演員朴真珠，巧合地在年末同日舉行婚禮，引發關注。

咸王恩晶「嫁給理解自己的人」與《恐怖攻擊直播》導演金炳宇完婚

根據《中央日報》等韓媒報導，咸王恩晶與因電影《恐怖攻擊直播》聞名的 導演金秉祐於今天在首爾飯店舉行非公開婚禮，現場僅有家人與熟識親友參與。

▲▼T-ara,咸王恩晶,尹正秀,朴真珠。（圖／翻攝自Instagram／eunjung.hahm）▲▼T-ara,咸王恩晶,尹正秀,朴真珠。（圖／翻攝自Instagram／eunjung.hahm）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲咸王恩晶婚紗照。（圖／翻攝自Instagram／eunjung.hahm）

咸王恩晶所屬社先前已宣布婚訊，表示典禮將以安靜、低調形式進行。她也透過社群向粉絲分享心境，透露決定與「比任何人都理解與尊重她的工作，在艱難時也默默陪伴身旁的人」共同展開人生新旅程，兩人因電影圈聚會認識，長時間自然發展成穩定關係。

咸王恩晶自童星出道，之後以T-ara成員身分爆紅，近年持續活躍於戲劇演出；金炳宇則以《恐怖攻擊直播》奪青龍電影獎新人導演獎，並執導《90分鐘末日倒數》、《全知讀者視角》等作品，12 月還將推出科幻災難片《The Great Flood》，作品與婚訊同時成為話題。

尹正秀迎娶「廣州女神」元珍瑞

同日完婚的還有資深藝人尹正秀與前氣象主播兼體育記者元珍瑞。婚禮在首爾江南飯店舉行。

▲▼T-ara,咸王恩晶,尹正秀,朴真珠。（圖／翻攝自Instagram／yoonjungsoogoon、wonderjahyun）

▲尹正秀和元珍瑞結婚。（圖／翻攝自Instagram／yoonjungsoogoon、wonderjahyun）

元珍瑞曾擔任KBS 記者、Weather News全球氣象主播與交通播報員，2010年以MBC體育記者身分活躍，並因廣州亞運受到矚目，被封為「廣州女神」。

尹正秀近期在綜藝《朝鮮的愛情公子》中透露，兩人已認識超過10年，今年中開始迅速變得親近，進而走向婚姻。婚禮前元珍瑞公開婚紗照，承諾「今後會更加珍惜彼此」。尹正秀自1992年以SBS搞笑藝人出道，活躍多個綜藝節目，目前主持KBS Cool FM《尹正秀、南昌熙的 Mister Radio》。

《陽光姊妹淘》朴昣奏低調完婚　與圈外男友步入禮堂

同樣在30日披上婚紗的還有以《陽光姊妹淘》出道的演員朴昣奏（朴真珠），她選擇在首爾與圈外準新郎舉行低調儀式，僅邀請家人與親友參加。

▲▼T-ara,咸王恩晶,尹正秀,朴真珠。（圖／翻攝自Instagram／jinjoo1224）

▲朴真珠和圈外人結婚。（圖／翻攝自Instagram／jinjoo1224）

所屬社先前表示，朴昣奏與對方「長時間累積深厚信任，決定攜手共度未來」。朴真珠出道後以獨特演技活躍於《百年新娘》、《看見味道的少女》、《嫉妒的化身》、《雖然是精神病但沒關係》及《分秒幣爭》等多部作品，是韓娛公認的實力派演員。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

T-ara咸王恩晶尹正秀朴真珠

推薦閱讀

GD唱完MAMA爆氣！「回嗆1符號」罕見動怒　台上臭臉翻白眼全被拍

GD唱完MAMA爆氣！「回嗆1符號」罕見動怒　台上臭臉翻白眼全被拍

3小時前

袁惟仁突送醫！好友急找人認「失聯」！　前妻陸元琪、兒子反應曝光

袁惟仁突送醫！好友急找人認「失聯」！　前妻陸元琪、兒子反應曝光

6小時前

李靚蕾斷開王力宏...美成這樣！　感動閨蜜許瑋甯、邱澤：愛情最美的樣子

李靚蕾斷開王力宏...美成這樣！　感動閨蜜許瑋甯、邱澤：愛情最美的樣子

22小時前

為邱澤誓詞熱淚！陳怡蓉轉頭見9年尪「忙做這事」瞬間無言：算了

為邱澤誓詞熱淚！陳怡蓉轉頭見9年尪「忙做這事」瞬間無言：算了

4小時前

濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」　全程錄影給粉絲交代

濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」　全程錄影給粉絲交代

11/29 09:03

安歆澐發不自殺聲明！「老公拿刀家暴」勒脖到腦缺氧　臉部血管大爆裂

安歆澐發不自殺聲明！「老公拿刀家暴」勒脖到腦缺氧　臉部血管大爆裂

3小時前

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔「退追爆閨蜜情鬧翻」　她當天行蹤曝光

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔「退追爆閨蜜情鬧翻」　她當天行蹤曝光

23小時前

陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　畫面瘋傳劇組發聲了

陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　畫面瘋傳劇組發聲了

11/28 18:12

謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警　圈內一票人受害

謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警　圈內一票人受害

11/29 10:42

正面照曝！邱澤、許瑋甯愛兒Ian「神複製老爸美人尖」　繼承媽混血神顏萌翻

正面照曝！邱澤、許瑋甯愛兒Ian「神複製老爸美人尖」　繼承媽混血神顏萌翻

11/29 09:37

MAMA／GD奪年度藝人大賞！丟重磅喜訊「BIGBANG回歸」1句話全場嗨爆

MAMA／GD奪年度藝人大賞！丟重磅喜訊「BIGBANG回歸」1句話全場嗨爆

14小時前

MAMA／周潤發現身哽咽了！　三種語言哀悼香港大火⋯全場暗燈祈福

MAMA／周潤發現身哽咽了！　三種語言哀悼香港大火⋯全場暗燈祈福

14小時前

熱門影音

邱澤.許瑋甯登記「沒帶證件」　藍心湄笑：兩個阿呆

邱澤.許瑋甯登記「沒帶證件」　藍心湄笑：兩個阿呆
曾是邱澤的緋聞女友（？）　陳美鳳笑出來：他很有長輩緣

曾是邱澤的緋聞女友（？）　陳美鳳笑出來：他很有長輩緣
TWICE彩排唱〈日不落〉劇透惹　粉絲大尖叫…子瑜笑：聽到了=

TWICE彩排唱〈日不落〉劇透惹　粉絲大尖叫…子瑜笑：聽到了=
70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷

70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷
許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　不用儀式感：會覺得有鏡頭
邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

看更多

曾是邱澤的緋聞女友（？）　陳美鳳笑出來：他很有長輩緣

即時新聞

剛剛
剛剛
8分鐘前1

袁惟仁成植物人臥床5年突急送醫！　最新病況曝光　

8分鐘前0

唐玲抗癌6年「拿掉子宮」陷更年期苦　被問前緋聞男友辛龍回應了

19分鐘前0

修羅場！《換乘4》2任前男友同時參加　主持人全被瞞過：太誇張了

43分鐘前0

韓娛大喜之日！3藝人同天結婚　T-ara王恩晶甜蜜告白

1小時前814

袁惟仁爆緊急送醫！前妻陸元琪不知情「二度發聲」：請放過我的孩子

1小時前20

2025 MAMA話題王！RIIZE〈Fame〉舞台封神　音源暴衝「狂升49名」

2小時前2014

濱崎步證實「錄製無人演唱會」！　遭中止仍上台唱完：從第1首到安可曲

2小時前10

《我死的一週前》6台詞爆共鳴：既然不知何時會死，我想盡情做想做的事！

3小時前711

安歆澐發不自殺聲明！「老公拿刀家暴」勒脖到腦缺氧　臉部血管大爆裂

3小時前118

GD唱完MAMA爆氣！「回嗆1符號」罕見動怒　台上臭臉翻白眼全被拍

讀者迴響

熱門新聞

  1. GD唱完MAMA爆氣！「回嗆1符號」罕見動怒
    3小時前228
  2. 袁惟仁突急送醫！好友急找人認「失聯」！　前妻陸元琪、兒子反應曝光
    6小時前833
  3. 李靚蕾斷開王力宏...久違現身美成這樣！
    22小時前3614
  4. 為邱澤誓詞熱淚！陳怡蓉轉頭見9年尪忙做這事
    4小時前101
  5. 濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」
    11/29 09:036037
  6. 安歆澐發不自殺聲明！「老公拿刀家暴」勒脖到腦缺氧
    3小時前1411
  7. 楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔「退追爆閨蜜情鬧翻」
    23小時前3229
  8. 陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　劇組發聲了
    11/28 18:124
  9. 謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警
    11/29 10:42109
  10. 邱澤、許瑋甯愛兒Ian正面照曝！
    11/29 09:373019
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合