宏福苑惡火奪命！潘迎紫親臨祈福法會　跪求佛「願死者離苦得樂」

記者張筱涵／綜合報導

香港大埔宏福苑日前發生嚴重火警，造成多人傷亡，引發社會關注。藝人潘迎紫29日晚間前往佛堂參加為此次事故舉行的祈福法會，場面莊嚴肅穆，她也在社群平台分享現場照片與心情，希望替逝者與傷者送上最深的祝禱。

▲▼潘迎紫為香港大埔宏福苑受災戶祈福。（圖／翻攝自FACEBOOK／潘迎紫）



[廣告]請繼續往下閱讀...

法會現場供燈成海，金色佛像與鮮花環繞，僧眾持誦經文，為罹難者祈願往生善處，傷者則早日康復。潘迎紫身穿素色衣著，神情沉靜，在佛前點上一柱清香，雙手合十誠心祈願。她表示，盼阿彌陀佛慈悲接引在火警中失去生命的眾生離苦得樂，也向因事故陷入悲痛的家屬獻上深深祝福，希望大家的心能慢慢平靜下來。

潘迎紫同時感念第一線冒險投入救援的消防與醫護人員，祈願所有救災者都能平安健康。照片中可見僧侶們誦經超度、法器整齊排列，氣氛莊嚴隆重，潘迎紫也在一旁低調參與，神情難掩哀悵與關懷。

宏福苑火災造成的衝擊仍在持續，許多民眾與宗教團體紛紛展開祈福，期盼災難早日平息，相關單位也持續協助受影響家庭。潘迎紫以溫暖文字表達心意，盼能透過信念與祝福，陪伴社會共同度過這段艱難時刻。

▲香港宏福苑發生數十年來最嚴重火災。（圖／路透）



【潘迎紫臉書全文】

今晚, 我去了大埔宏福苑火災祈福法會.

我點上一柱清香, 跪在阿彌陀佛前, 祈請阿彌陀佛大慈大悲引領不幸在火災中被奪去寶貴生命的眾生, 早日往生極樂凈土. 離苦得樂.

我默默的向仍在承受痛苦中的家屬送上暖暖的祝福和支持, 願您早日走出傷痛, 內心得到平靜.

願受傷的人得到良好的照護, 早日康復.

感恩所有在前線辛苦冒險的救援人員, 願大家都能平安健康.