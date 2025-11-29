ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

李珠珢限定會30粉絲
AV女優捐款救香港惡火　遭酸蹭熱度反擊了
下週二變天3地區有雨
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

邱澤 許瑋甯 本鄉愛 加藤純一 簡嘉芸 成毅 家寧 樸寶劍

演變裝皇后入圍金馬！許瑞奇狂瘦11公斤　穿高跟鞋「痛到要人扶」：死而無憾

記者蕭采薇／台北報導

問鼎本屆金馬獎「最佳男主角」的感人電影《好孩子》，由新加坡最年輕視帝許瑞奇挑大樑主演，改編自新加坡知名變裝皇后阿真的真實人生故事。許瑞奇在片中的變裝造型是一大看點，為了美美入鏡，他一口氣瘦身11公斤，踩著15公分高跟鞋走路。他深知這個角色或許一輩子只有一次機會，能夠接演令他「死而無憾」。

▲《好孩子》許瑞奇化妝變裝皇后需至少花三小時梳化。（圖／甲上娛樂提供）

▲《好孩子》許瑞奇在片中的變裝皇后造型是一大看點。（圖／甲上娛樂提供）

導演王國燊日前率領《好孩子》劇組走上第62屆金馬獎紅毯，包括帥氣的金馬準影帝許瑞奇、洪慧芳、路斯明和變裝皇后原型人物阿真，以及入圍最佳造型設計的造型總監Shahreens、妝髮總監佘美璇，令觀眾留下深刻印象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

電影中，為了詮釋變裝皇后「阿好」的舞台樣貌，許瑞奇耗時三、四天進行密集定裝，每次化妝至少花費三小時。電影中最具代表性的多場脫口秀表演，拍攝場地僅能使用兩天，他必須在短時間內不斷變換造型，加上踩著15公分高跟鞋演出，過程十分辛苦，但拍攝成果令劇組團隊都非常驚豔滿意。

▲《好孩子》許瑞奇化妝變裝皇后需至少花三小時梳化。（圖／甲上娛樂提供）

▲每當許瑞奇換造型或是需要補妝，就會有好幾雙手同時在他身上忙碌著。（圖／甲上娛樂提供）

佘美璇說：「每當許瑞奇換造型，就會有好幾雙手同時在他身上忙碌著，最多的時候有8個人圍著他，我補妝，Shahreens換衣，我們有時像在搶人，要讓自己的部分完美，瑞奇就坐在中間任我們拉扯，不抱怨，那場面真的像F1維修團隊一樣。」

▲《好孩子》導演王國燊（右四）、男主角許瑞奇(中)、Shahreens（右三）、佘美璇(左四)、路斯明(右起)與洪慧芳等劇組成員。（圖／金馬執委會提供）

▲《好孩子》導演王國燊（右四）、男主角許瑞奇(中)、Shahreens（右三）、佘美璇(左四)、路斯明(右起)與洪慧芳等劇組成員。（圖／金馬執委會提供）

導演王國燊坦言，製作期時間緊迫，許多造型在拍攝前都還未完全定案，直到變裝皇后夜店場景正式開始，許瑞奇站上舞台的瞬間，他震撼到「認不出他是許瑞奇」。Shahreens分享，在打造出變裝皇后「阿好」的造型前，團隊進行了無數次試裝與化妝測試：「我們要找出阿好屬於哪一類的變裝皇后，最後選擇了經典又帶點前衛、令人意想不到的戲劇性造型。」佘美璇則補充：「我們的目標只有一個，在大銀幕上，讓許瑞奇美到令人目不轉睛！」

▲《好孩子》許瑞奇化妝變裝皇后需至少花三小時梳化。（圖／甲上娛樂提供）

▲《好孩子》許瑞奇化妝變裝皇后需至少花三小時梳化。（圖／甲上娛樂提供）

造型不只考驗視覺，更考驗演員身體的耐受度。Shahreens 表示，從襯墊、絲襪、胸罩到高跟鞋，都需要演員大量練習才能自在演出。許瑞奇在表演課上穿著15公分高跟鞋反覆練習，穿到腳起水泡，貼上OK繃繼續走，藉此體驗到女生穿高跟鞋的辛苦，許瑞奇說：「旁邊需要有人扶，腳會很痛，背會很痠。」

▲《好孩子》許瑞奇化妝變裝皇后需至少花三小時梳化。（圖／甲上娛樂提供）

▲許瑞奇（右）與洪慧芳在《好孩子》片中飾演母子，訴說著一個家族如何在傷痛與誤解中重新找到彼此。（圖／甲上娛樂提供）

Shahreens補充：「最後他成功駕馭高跟鞋，那是一大突破。」導演也肯定團隊與許瑞奇的付出功不可沒：「電影開頭第一場脫口秀戲是我最擔心的，但瑞奇一站上舞台，我就知道對了！我們過關了！我覺得造型師和化妝師都應該拿一百分。」《好孩子》將於12月5日全台上映。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

陽光女子合唱團陳意涵翁倩玉鍾欣凌孫淑媚苗可麗安心亞陳庭妮

推薦閱讀

正面照曝！邱澤、許瑋甯愛兒Ian「神複製老爸美人尖」　繼承媽混血神顏萌翻

正面照曝！邱澤、許瑋甯愛兒Ian「神複製老爸美人尖」　繼承媽混血神顏萌翻

12小時前

謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警　圈內一票人受害

謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警　圈內一票人受害

11小時前

李靚蕾斷開王力宏...美成這樣！　感動閨蜜許瑋甯、邱澤：愛情最美的樣子

李靚蕾斷開王力宏...美成這樣！　感動閨蜜許瑋甯、邱澤：愛情最美的樣子

7小時前

邱澤、許瑋甯絕美婚禮！ 兒子Ian現身「穿得像爸爸」萌翻　伴郎伴娘人選曝光

邱澤、許瑋甯絕美婚禮！ 兒子Ian現身「穿得像爸爸」萌翻　伴郎伴娘人選曝光

11/28 17:46

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔「退追爆閨蜜情鬧翻」　她當天行蹤曝光

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔「退追爆閨蜜情鬧翻」　她當天行蹤曝光

7小時前

濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」　全程錄影給粉絲交代

濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」　全程錄影給粉絲交代

12小時前

「張君雅小妹妹」結婚了！　公開登記照：願我們的日常溫柔篤定

「張君雅小妹妹」結婚了！　公開登記照：願我們的日常溫柔篤定

11/28 17:42

AV女優被騙上床當小三！　達人嘆：消失引退了

AV女優被騙上床當小三！　達人嘆：消失引退了

11/28 16:00

陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　畫面瘋傳劇組發聲了

陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　畫面瘋傳劇組發聲了

11/28 18:12

大咖齊送李順載紀錄片太催淚！李瑞鎮潰堤痛哭：這次不能一起旅行

大咖齊送李順載紀錄片太催淚！李瑞鎮潰堤痛哭：這次不能一起旅行

8小時前

霍建華、林心如參加邱澤許瑋甯婚禮！男神同框網歪樓：俞瑜也有來

霍建華、林心如參加邱澤許瑋甯婚禮！男神同框網歪樓：俞瑜也有來

12小時前

甄子丹妻「香港大火是中國防護網引起」　遭陸網炎上急道歉：措辭不當

甄子丹妻「香港大火是中國防護網引起」　遭陸網炎上急道歉：措辭不當

23小時前

熱門影音

70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷

70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷
TWICE彩排唱〈日不落〉劇透惹　粉絲大尖叫…子瑜笑：聽到了=

TWICE彩排唱〈日不落〉劇透惹　粉絲大尖叫…子瑜笑：聽到了=
李榮浩手牽手約會楊丞琳♥　一顆紅頭在澳洲街頭超顯眼

李榮浩手牽手約會楊丞琳♥　一顆紅頭在澳洲街頭超顯眼
任達華跌倒

任達華跌倒
宋柏緯演陳傑憲「壓力超大」　狂買他代言：為信仰儲值

宋柏緯演陳傑憲「壓力超大」　狂買他代言：為信仰儲值

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

網友巴黎直擊神秘拍攝…主角竟是她！　偶遇鄭芯恩驚呼「超美」原來在拍思薇爾

網友巴黎直擊神秘拍攝…主角竟是她！　偶遇鄭芯恩驚呼「超美」原來在拍思薇爾

海產為父捐肝：做了子女該做的事！　見他消極治療「立好遺書」狠撂重話

海產為父捐肝：做了子女該做的事！　見他消極治療「立好遺書」狠撂重話

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

看更多

【把自己賣掉？】鑽好市多貨架「露乳拍照」 網黃2人組：一時興起

即時新聞

剛剛
剛剛
5分鐘前10

《瘋神》班底「無辜被誤會逃兵」　霸氣截圖反擊：我模範海巡

12分鐘前0

w-inds.來台開唱狂喊：台灣！　涼平重現「招牌大風車」41歲腰力超猛

15分鐘前0

安心亞M屬性爆發！遭苗可麗「海景第一排」飆罵　爽喊：太療癒了

46分鐘前69

甄妮、黃秋生力挺竹棚無罪！香港大火釀百死　她喊：拜託有點常識

54分鐘前0

金鐘影后六月韌帶撕裂近況曝光！硬撐相挺　陳亞蘭率隊捐12萬賑災

58分鐘前10

劉福助爆陳美鳳、白冰冰、狄鶯　跟在他旁邊蹭吃喝都他買單

1小時前2

直擊／戴佩妮出事了！　唱一半「突發生意外被砸中」嚇喊：我要收驚

1小時前58

5月大女嬰手術「微創變開胸」身亡　超模何穗演藝圈第一人聲援

1小時前64

啦啦隊正妹Wendy出國脫了！　解放比基尼「前後都挖空」轉身激辣

1小時前0

MAMA／李洙赫親手頒獎給天王好友！GD害羞放閃：他第二次頒獎給我

讀者迴響

熱門新聞

  1. 邱澤、許瑋甯愛兒Ian正面照曝！
    12小時前2619
  2. 謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警
    11小時前107
  3. 李靚蕾斷開王力宏...久違現身美成這樣！
    7小時前3014
  4. 邱澤、許瑋甯婚禮！兒子Ian也來了
    11/28 17:46282
  5. 楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔「退追爆閨蜜情鬧翻」
    7小時前3027
  6. 濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」
    12小時前6037
  7. 「張君雅小妹妹」結婚了！
    11/28 17:424221
  8. AV女優當小三　悄悄引退消失
    11/28 16:00189
  9. 陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　劇組發聲了
    11/28 18:124
  10. 大咖齊送李順載紀錄片太催淚！李瑞鎮潰堤痛哭：這次不能一起旅行
    8小時前161
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合