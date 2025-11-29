八點檔男星認「二度就業不簡單」　考到房仲證照自豪喊：我撐過了

記者王靖淳／綜合報導

八點檔男星張捷和女星夏如芝2020年結婚，婚後育有一個寶貝女兒，日前才考到職業駕照的他，最近又宣布考到房仲證照，今（29）日在IG上傳短片分享考照的過程，同時也有感而發表示：「二度就業不簡單，但我還是撐過了，很開心最後能如願通過！」

▲張捷分享考證照的過程。（圖／翻攝自Instagram／whatjayjay）

影片中，張捷表示人到某個階段，會突然想為自己的人生再做一次選擇，因此他決定報考房仲證照。為了達成這個目標，他必須先完成30小時課程，這段期間他每天早起搭公車上課。不過，重拾書本的過程並不容易，張捷坦言當書本一打開，眼皮就快要關起來了，讓他不禁感嘆：「那一刻我才突然明白好像真的有年紀了。」儘管如此，他仍不斷自我激勵再看一題、再撐一頁，「如果現在不跨出去，那要等到什麼時候？」

▲張捷考到房仲證照。（圖／翻攝自Instagram／whatjayjay）

到了考試當天，張捷坦言心情難免有些忐忑，畢竟距離上次如此認真準備考試已經過了十幾年，最終放榜成績揭曉，及格分數為60分，而他以80分順利過關，讓他興奮地向粉絲報喜：「我通過啦！」對於這次的挑戰，張捷認為這不僅僅是拿到一張證照，更是一次自我挑戰的過程，為此他直言：「二度就業不簡單，但我還是撐過了。」

▲張捷坦承二度就業不簡單。（圖／翻攝自Instagram／whatjayjay）

隨著證照到手，張捷對於未來的房仲職涯充滿期待，也希望藉由自己的例子鼓勵大家，「無論什麼年紀都還有機會，重新為自己努力一次。」最後，他不忘向各界喊話，表示未來如果有房仲相關的需求，「希望有機會為你服務，陪你找到最適合的家。」