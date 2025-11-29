小鬼42歲冥誕峮峮曬1照　「戴同款墨鏡抱狗狗」背景音樂疑洩思念

記者王靖淳／綜合報導

藝人小鬼（黃鴻升）2020年因心因性休克不幸去世，享年36歲，昨（28）日是小鬼的42歲冥誕，演藝圈不少好友都發文悼念，生前的女友峮峮也在社群PO出一張生活照，雖然沒有任何文字，但照片中卻隱藏小巧思，讓不少網友一看就懂，忍不住為之鼻酸。

▲小鬼冥誕，峮峮PO文藏巧思。（圖／翻攝自Instagram／qun_04）

透過峮峮在限動分享的照片可見到，她一身穿休閒打扮，懷裡抱著一隻喜樂蒂牧羊犬，臉上戴著一副白框墨鏡，背景音樂則是搭配盧廣仲的〈太陽與地球〉。然而，小鬼生前曾在社群分享過這副同款墨鏡。不僅如此，小鬼過去也曾PO過自己抱過同品種的狗狗合照。這看似不經意的日常照片，似乎蘊藏著峮峮對小鬼的思念，引發討論。

▲▼小鬼昨（28）日42歲冥誕。（圖／翻攝自Instagram／aes_alien）

事實上，峮峮日前與KID、何如芸、陳為民在錄製節目《花甲少年趣旅行》時，何如芸表示希望她找到很愛她的人，KID則透露，峮峮因受到外界關注及輿論，所以遲遲沒有接觸到下段感情，並勸她要放下。為此，峮峮事後受訪時哽咽落淚，同時也感性表示，「說真的，很愛我的人其實很多，愛有很多形式，不是說一定要是男女之間的愛，才叫愛，其實我覺得自己很幸福。」

▲峮峮曾在節目中爆哭吐心聲。（圖／翻攝自YouTube／花甲少年趣旅行）