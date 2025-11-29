《信號》資深男星肺癌病逝！　2022年確診抗癌3年不敵病魔

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓演藝圈近來悲痛的消息接踵而至，繼國寶級演員李順載逝世後，參演過《信號 Signal》、《開心鬼上身》的資深演員李文秀（이문수）在28日下午因肺癌於京畿道楊平郡的醫院辭世，享壽76歲。事實上，李文秀自2022年罹癌後，便持續往返醫院接受治療，最終仍不敵病魔。

▲在《信號》中飾演趙震雄父親的資深演員李文秀，因肺癌病逝。（圖／翻攝自韓網）

李文秀出身京畿道楊平，早年一度以公務員身份維持生計，但心底對舞台的熱情從未消退。後來年紀雖稍長，但他仍考入首爾藝術專門大學，正式踏上演員之路，並於1989年起加入國立劇團，參與了《熬煉》、《推銷員之死》、《一九八四》、《海鷗》、《李爾王》等眾多經典劇作，以沉穩的存在感和充滿人情味的演技，成為舞台上不可或缺的支柱。即便演劇環境艱難，他始終堅持：「除了演戲，沒有想做的其他事。」

除了舞台表演，李文秀也在影視領域為觀眾所熟知。2010年，他在電影《開心鬼上身》中以親切自然的演技受到喜愛，之後在《放蕩兄弟》、《率性而活》、《殺手公司》等作品中展現生活派演員的本色；電視劇如《信號 Signal》、《大物》更讓他的演技觸及更廣泛的大眾。憑藉對戲劇的貢獻，他於2010年獲頒韓國文化體育觀光部長官表彰。

▲李文秀參演過多部知名作品。（圖／翻攝自韓網）

李文秀生前以誠懇穩重的品格深受後輩敬重，對家庭也滿懷深情。如今他離世，令演藝圈深感惋惜。其靈堂設於首爾漢陽大學醫院殯儀館第2號室，將在當地時間12月1日上午8時20分出殯，並安葬於伊甸追思公園。