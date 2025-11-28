駐芬蘭大使林昶佐霸氣脫了！　重返舞台「用重金屬打造跨國橋樑」

記者蔡琛儀／台北報導

外交部指導、文化總會主辦的「F:F:F-Formosa : Finland : Fest.」音樂節昨（27日）在芬蘭首都赫爾辛基登場，由血肉果汁機、恆月三途與駐芬蘭大使林昶佐所屬的閃靈，共同攜手兩組芬蘭樂團Korpiklaani、Lost Society帶來震撼演出。活動前記者會也是滿滿台式精神，由DJ Sonia Calico播放限定組曲、料理職人索艾克端出紅燒牛肉麵、鹹酥雞等台味小吃，成功征服芬蘭觀眾味蕾。

▲▼久未公開演出的閃靈樂團主唱、駐芬蘭大使林昶佐（Freddy）登台演出脫了。（圖／文化總會提供）

這場「F:F:F音樂節」是台、芬首次以金屬樂作為文化外交。文化總會秘書長李厚慶透露，一開始擔心當地觀眾不認識台灣，但門票兩天內全數索取讓他安心不少；林昶佐則表示，能用重金屬打造跨國橋樑相當榮幸，也證明金屬樂能承載龐大敘事與情感。

晚間演出由恆月三途率先開唱，主唱、知名心理師周慕姿以淒美聲線呈現〈念伊人〉等多首作品；血肉果汁機隨後以強烈嘶吼與濃厚宮廟、街景視覺火力全開，更說希望北歐朋友透過音樂感受台灣街道風景。

▲血肉果汁機。（圖／文化總會提供）

久未合體的閃靈壓軸登場，以英文版〈烏牛欄大護法〉等曲目掀最高點，芬蘭小提琴手Olli Vänskä加入共演，主唱林昶佐最後更脫上衣展現結實身材，全場尖叫不斷；地主團Korpiklaani與Lost Society也帶來本格北歐金屬風格，盼未來能與台灣有更多交流。