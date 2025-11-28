子瑜東京合體日本流量女神！　本田翼見偶像秒變迷妹…摀臉快哭了

記者陳芊秀／綜合報導

南韓人氣女團TWICE於22、23日連續兩天在高雄世運開唱，台灣成員周子瑜等了10年終於唱回家鄉，哽咽一幕令粉絲感動不已。其實在返台開唱前，子瑜曾悄悄飛往東京出席MaxMara品牌活動，並與日本超人氣女星本田翼合體。且對方正是TWICE鐵粉，見到偶像瞬間害羞，可愛互動吸引大批網友朝聖。

▲TWICE子瑜合體日本超人氣女星本田翼。（圖／翻攝自IG）

本田翼在IG擁有339萬粉絲，堪稱是日本的流量女神，但面對子瑜時卻難掩激動。當天子瑜身穿平口亮片禮服，露出性感的鎖骨與肩頸線條。裙身佈滿閃爍的鑽飾，在燈光下顯得相當華麗貴氣，外搭一件駝色大衣；本田翼則身穿駝色西裝式大衣，手中拎著一款鑲滿水晶的米金色迷你包，穿上高跟靴，與身高170公分的子瑜站在一起，畫面好像在拍廣告。

▲子瑜用日語向大家打招呼。（圖／翻攝自IG）

且本田翼邀請子瑜合拍短片，當轉頭看著子瑜以流利日文輕聲問候時，整個人竟害羞到瞬間用手摀臉，彷彿快要哭出來，整個人激動又開心。中兩人對著鏡頭打招呼輕輕搖擺、相視而笑，氛圍超級愉快。她最後更小聲對子瑜說了句「ありがとう（謝謝）」，並在貼文中激動寫下：「這是最棒回憶的影片。」

▲本田翼反應超激動。（圖／翻攝自IG）

而本田翼臉頰微紅、追星成功的真實反應，令網友紛紛笑說：「我推與我推的合作」、「可愛又美麗」、「兩位都是美女」、「原來本田翼見到偶像表情會這樣，有美好的回應太好啦」！