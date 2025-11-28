小鬼42歲冥誕！《玩很大》PO私藏鬼臉照：一樣好想你…萬人淚讚

記者陳芊秀／綜合報導

黃鴻升（小鬼）不幸於2020年猝逝，儘管已經離開人世5年，演藝圈友人們都用不同方式懷念他。今（28）日是小鬼的42歲冥誕，他生前主持多年的《綜藝玩很大》團隊準時在臉書發文追思，寫下：「鬼，生日快樂。一切都好嗎？一如往常，一樣好想你。」

▲小鬼42歲冥誕！《綜藝玩很大》PO照懷念。（圖／翻攝自臉書）

《玩很大》隨文附上一張小鬼生前未公開的逗趣獨照。照片中，留著俐落平頭的小鬼身穿黑色T恤，躺在潔白的枕頭上，對著鏡頭毫無包袱地擠眉弄眼，做出誇張的鬼臉表情，眼神中閃爍著他招牌的調皮與活力。這張充滿生命力的照片，彷彿他從未離開，仍像過去那樣在節目中帶給大家歡笑。貼文最後特別Hashtag「請不用擔心」、「我們會好好的」，簡短文字道盡了製作單位與紅隊對這位永遠的小隊長無盡的思念與承諾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，短短幾小時便湧入近萬名網友按讚留言，眾人寫下「鬼哥生日快樂，永遠想念你」、「想念是為了延續精神」、「最近都在看你在玩很大的影片，謝謝你帶給我這麼多能量，同時也提醒我生命稍縱即逝，人什麼時候不見不知道，時間不能輕易浪費，要好好珍惜＆把握。」、「一樣愛你一樣喜歡你，小鬼生日快樂」。