許志豪喝醉痛哭全被拍！　女星爆「失控場面」康康證實被狂喊

記者孟育民／台北報導

中視《綜藝一級棒》以「酒舞至尊 HAPPY NIGHT」為主題，邀請金牌詞曲創作人許常德擔任大來賓。節目中杜忻恬演唱偶像葉璦菱的〈讓我醉別讓我心碎〉，康康覺得她的音色跟原唱葉璦菱類似，不料眾人話鋒一轉竟問她是否會喝酒？杜忻恬先是一本正經地說：「平常不會喝酒，但我是會喝酒的。」話才說完，就被眾人直指「她很會喝」，於是許志豪好奇：「妳跟子森聚在一起都喝幾瓶？」杜忻恬急忙澄清：「一起吃飯是不會喝酒，我在家裡也不會喝酒啦。」

▲▼杜忻恬詮釋偶像葉璦菱的經典歌曲唱功驚人。（圖／中視提供）

郭婷筠跟林秀琪則以演歌方式詮釋詹雅雯的〈淚酒〉，唱完許志豪便脫口：「林秀琪看起來就像是一天到晚都在喝的，而且酒量很好」，林秀琪卻反駁「自己不會喝酒」，康康則是覺得吳俊宏即使沒喝酒也感覺像喝醉，許志豪還打趣補充：「說不定他們家飲水機打開就是酒」。反倒郭婷筠自爆：「我的長相看起來像很會喝酒，但我真的不會喝」。

▲郭婷筠爆不會喝酒。（圖／中視提供）

她還提及：「每次『他們』醉的跟什麼一樣我都很清醒」，這不禁引起大家好奇究竟醉的是誰？就當許志豪不死心追問「誰醉的最誇張」，郭婷筠突然爆料：「你上次聚餐坐在我旁邊，我還有拍影片，然後你醉了還在我面前哭」，康康頓時也回想起來：「你還叫我小康，小康過來，小于對你不錯」，許志豪驚問「小于是誰」，原來是指于美人，這讓許志豪自己聽了都哭笑不得。



