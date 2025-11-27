瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人瑤瑤（黃喬歆）熱愛韓國文化，經常到南韓旅行。沒想到，她日前卻遇到房東擅闖房間，為此氣憤報警、連夜搬離，瑤瑤也於27日公開雙方對質的影片，傻眼直呼「才剛住兩天就遇到這鳥事」。

▲瑤瑤日前在韓國遇到房東擅闖房間。（圖／翻攝自Instagram／qiaoxinhuang）

在瑤瑤公開的影片中，房東先是強硬地用非敬語警告「不要拍」，見瑤瑤毫不退讓追問他究竟想幹嘛，房東又接著說：「對不起、對不起，說對不起總行了吧？」並聲稱怕外國人入住房子後，會有家具故障、需要修理的問題，所以手上才會備有萬用鑰匙，但卻未對擅闖瑤瑤房間一事做正面解釋，最後還直接摔門走人。

瑤瑤透露，其實在事發前一天，房東就曾敲過她房門，當她問說「有什麼事」後，對方卻默默離開。隔天她便刻意不作聲、假裝不在家，想確認對方是否會直接闖入，「結果果然他就開門了！這到底是什麼可怕的行為！還要先敲門確定住客不在才要進來？到底是想幹嘛？」

▲瑤瑤公開對質房東的影片。（圖／翻攝自Instagram／qiaoxinhuang）

瑤瑤表示，她最生氣的就是房東沒有取得自己同意，就直接開門闖入，「明明可以先文字聯繫我跟我說，並取得我的同意再進來，但他卻說因為他是屋主，所以本來就可以隨意進入房間，即使這房已經租出去也一樣！」

瑤瑤在事發當晚便立刻搬離，並前去報警，目前也正嘗試向平台申請退款，但她還是既氣憤又傻眼，大呼：「訂了八晚，才剛住兩天耶，就遇到這鳥事。」事件也讓網友直說「好扯」。