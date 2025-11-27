張齡予憶老家火災「15分鐘全面燒」　痛訴索賠困難：纏訟5年才和解

記者蔡宜芳／綜合報導

香港大埔宏福苑26日發生猛烈五級大火，火勢一路延燒至多棟住宅大樓，截至今（27）日15時，死亡人數已上升至55人、279人下落不明。對此，主持人張齡予有感而發，也分享自己過往的經驗，直言「索賠很困難」。

▲香港宏福苑大火。（圖／路透社）

張齡予表示，在看到香港大火的新聞後，心情久久無法平復。她透露，自己老家曾在深夜發生火警，火勢從二樓迅速往上竄燒，15分鐘內同側全面延燒，「最高樓層七樓的住戶吸入性嗆傷住進加護病房，幸好我們家當時沒有人在家，才逃過一劫！不然我們肯定完蛋！」

張齡予說，當時回家看到滿目瘡痍，「整間房子像4D柏油空間，全都是黑的，就像焦炭！連櫃子抽屜打開每一件衣服都是黑的灰的無一倖免！煙竄到無所不在……」她父親離開家時只帶得走一套黑西裝與燻黑的相本，西裝看似正常，「黑西裝看不出燒焦煙燻可是整件都是濃濃的煙味，後來也完全不能穿。」

▲張齡予分享自己老家發生火災的經驗，坦言索賠很困難。（圖／翻攝自Facebook／張齡予）

然而，比起房子的毀損，張齡予強調：「火災後真正的戰爭，是漫長又困難的賠償。」張齡予直言，老房子的火險「根本等於沒有賠」，縱使找到起火元兇，也要想辦法自己先存證、公證、告他、假扣押、凍結財產，流程極為繁雜。她也透露，自家纏訟5年，對方多次耍賴，「到後面願意拿出誠意負擔我們部分損失，是因為她是加拿大國籍，想要回加拿大，因此案被限制出境，才轉念積極談和解。不然他整個過程都喊沒錢，一副要殺要剮隨便你的態度。」

張齡予指出，想成功求償，得具備法律知識，還要向法院申請假扣押、提出同樣比例的現金質押，否則無法扣住對方資產，損失認列還需要國稅局查核，「裝潢、家用品怎麼可能每一張單據都留著？就算有，還要算折舊。」因此大部分住戶往往求償無門，只能自認倒楣。

張齡予也提醒，火災中造成最多死傷的不是火，而是濃煙，「越高樓層越有煙囪效應，濃煙毒煙還會爬進管線，無所遁形。」談到當年的意外，張齡予坦言是自己人生中最傷心的一段記憶，因為那場火讓一家人從此散落各地，為了工作與生活分散居住，再也沒有住在一起，「希望大家永遠不要遇到火災，如果不幸遇到了，看我們節目，希望為你爭取更多生機。」