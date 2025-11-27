神預言！胡智強《絕勝》演陳柏清　兩人是「當兵同梯」本尊認證：我們很像

記者蕭采薇／台北報導

以十二強奪冠故事改編的電影《絕勝》（Team Fantastic），27日於樂天桃園棒球場舉辦媒體探班記者會，現場公佈重磅主演卡司。飾演先發投手陳柏清的胡智強，兩人其實是同梯，胡智強笑說，其實當兵的時候，陳柏清就對他說過：「智強，你不覺得我們有點像嗎？」

▲12強中華冠軍隊投手陳柏清，電影中由胡智強飾演。（圖／台鋼雄鷹提供）

胡智強和陳柏清除了外型相似外，還是當兵同梯，胡智強笑說：「我們當們某次一起走在路上，他還有跟我說：『你不覺得我們長得很像嗎？』」而兩人退伍後僅有次互祝新年快樂便沒有再聯絡，至於陳柏清是否知道胡智強演出他，胡智強表示：「我有傳訊息跟他講，但他到現在都還沒回我。」

▲陳柏清（左）和胡智強（右）是當兵同梯，在軍中就有發現彼此長得很像。（圖／台鋼獵鷹提供、記者蕭采薇攝）



胡智強為了投手陳柏清，同樣必須練左投，還因此增重到6公斤。提到接到當初接到這個角色時的心情，胡智強笑回：「又驚又喜！因為沒有飾演過棒球球員的經驗，不過之前曾經拿過棒球棍，但不是拿來打球的。」

▲電影《絕勝》（左起）胡智強、張庭瑚、宋柏緯、陳泰河，分別飾演陳柏清、林家正、陳傑憲和林昱珉。（圖／記者蕭采薇攝）



胡智強也透露，開拍至今最難忘的是台日預賽投球狀態很差的一場戲，「我投得亂七八糟，整個人陷入自責與沮喪，情緒低到快貼到地面。隊長卻帶著全隊精神喊話，硬生生把我拉了上來。更誇張的是，最後竟被拱上去當 MVP。看著每一雙熱烈的眼神，我才真正感受這就是團隊的力量，無論自己多低迷，隊友總會扛起你，那種我不是一個人撐的感覺，真的很感動。」