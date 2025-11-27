張庭瑚神還原林家正！每天「黏鬍子2小時」　莊昕諺驚喜客串12強電影《絕勝》

記者蕭采薇／台北報導

《全明星運動會》展現優秀體能而被譽為是「被耽誤的運動員」的張庭瑚，這次《絕勝》中飾演旅美好手林家正，為了符合林家正的外型，張庭瑚透露：「這是我第一次嘗試這種造型，感覺蠻特別的，但特殊化妝的過程非常耗時，每天拍攝前要花兩個小時黏鬍子，拍攝結束後還要花30分鐘卸妝，也算是一種耐力訓練。」

▲電影《絕勝》演員胡智強（左起）、張庭瑚、王識賢、導演姜瑞智、導演王維明、鳳小岳、宋柏緯、陳泰河，與球員莊昕諺（中）共同合影。（圖／瀚草文創提供）

電影《絕勝》由擅長拍攝熱血群戲而被稱作「最會拍男人」的姜瑞智導演與《寒蟬效應》金馬提名導演王維明共同執導。姜瑞智分享，目前《絕勝》已拍攝超過一個半月，他坦言：「每天都像在打仗，被拍攝時程追著跑。但看著這群優秀的演員和所有工作人員，為了電影全力以赴，彷彿像中華隊一樣在高壓下奮戰，真的讓我很感動！」

▲張庭瑚以鬍子造型首次亮相，飾演「心靈捕手」林家正。（圖／瀚草文創提供）



在球場上因多次在關鍵時刻化解危機，而被稱作「拆彈專家」的球員莊昕諺，也在記者會上驚喜登場。王維明導演透露：「今天我們非常榮幸邀請到莊昕諺客串飾演12強記者會的記者一角。除此之外，我們也有安排了其他球員的演出」他也預告，《絕勝》將會有多位球員客串現身，「希望帶給球迷和觀眾滿滿的驚喜！」

▲世界棒球十二強賽總冠軍電影《絕勝》，（左起）王識賢、胡智強、張庭瑚、宋柏緯、陳泰河、鳳小岳身穿中華隊戰亮相。（圖／瀚草文創提供）

電影《絕勝》故事聚焦在總教練曾豪駒從初期困難重重、外界不看好的情況下，到如何帶領球隊，展開情蒐分析與戰術佈局，並透過開心打球的哲學，逆勢突圍，一步步邁向勝利，最終締造台灣棒球史上首次世界奪冠的傳奇。