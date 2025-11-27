王齊麟老婆懷孕「鬆口挫折心聲」！陳詩媛挺孕肚試穿衣服 全身照曝

記者潘慧中／綜合報導

陳詩媛（十元）與奧運金牌羽球國手王齊麟交往1年半後，6月登記結婚，並在4個多月後證實懷孕，喜獲大批粉絲祝福。近日格外引起討論的是，她難得吐露了挫折心聲。

▲陳詩媛難得吐露挫折心聲。



陳詩媛透露，最近買衣服前要想很多，「以前不愛試穿，現在不試不行，試完還會很挫折」，吐露懷孕後試穿衣服的必要性，只可惜有些衣服似乎不太適合挺著孕肚的她了。

▲陳詩媛以前不愛試穿衣服。



話鋒一轉，陳詩媛笑說，她因此乾脆轉移重心，開始「買了很多鞋子」，語氣無奈又可愛。照片中，可以看到她穿著一件深藍格紋的短洋裝，完美藏肚，外搭寬鬆的焦糖棕色外套，散發清新少女氣息，根本看不出來是孕婦。

▲▼陳詩媛和王齊麟迎來第一個小孩。



事實上，陳詩媛公布懷孕時曾說，「度日如年的7月8月9月，以後有人陪我一起等他回來了。」感性歸感性，她日前也笑說，最近的樂趣就是先藏起孕肚，「然後被說看不出來，再快樂的炫耀一下」，字裡行間都流露出初為人母的喜悅。