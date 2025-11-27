快訊／金唱片完整卡司出爐！　「Jennie確定來台」名單超華麗

▲Jennie將現身大巨蛋的金唱片頒獎典禮。（圖／翻攝自金唱片IG）



記者翁子涵／綜合報導

南韓最具指標性的音樂頒獎典禮之一「金唱片頒獎典禮」（Golden Disc Awards），明年1月10日將首度在臺北大巨蛋登場，繼公布入圍名單後，昨已搶先宣布包括人氣女團IVE、LE SSERAFIM、男團ENHYPEN，還有才出道3個多月，就擁有高人氣的BTS師弟團CORTIS等都將演出，今（27日）再度公布完整演出陣容，引爆粉絲高度期待，也紛紛摩拳擦掌準備搶票。

繼昨天公佈陣容有人氣女團IVE、LE SSERAFIM、男團ENHYPEN，還有才出道3個多月，就擁有高人氣的BTS師弟團CORTIS，還有男團NCT WISH、ZEROBASEONE、女團izna、組合ALLDAY PROJECT、歌手ZO ZAZZ，今（27日）完整名單出爐，包含女團BLACKPINK成員Jennie、男團ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、MONSTA X、Stray Kids、TWS、女團KiiiKiii，陣容超華麗。

而頒獎典禮已確定主持人為文佳煐、成始璄，並將邀請安孝燮、邊佑錫、宋仲基擔任頒獎嘉賓，出席名單可說是相當豪華，這次也迎來第40屆的重要里程碑，「金唱片頒獎典禮」首度登上台北最大規模的表演場館舉行，預告屆時將帶來更盛大、更難忘的音樂盛宴。門票將在12月6日起售。

