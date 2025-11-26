ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

廉世彬台灣經紀人心疼發聲
趙露思也在喝「3款美顏茶」
蘿莉塔產後突然失聲
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

陳昶均 廉世彬 黃志明 潘若迪 王宥忻 林俊傑 仝卓 張智霖

李玉璽陷低潮...甜放閃許允樂：一直鼓勵我　佩服13歲糖葫蘆妹妹超抗壓

記者蔡琛儀／專訪

曾以洗腦旋律爆紅的〈麻辣糖葫蘆〉，來自今年才13歲的南韓女孩Seo EVE。她近期與李玉璽合作推出新版〈麻辣糖葫蘆Ver.2〉，兩人雖語言不同，但默契十足。李玉璽笑說EVE超有活力，總能把現場逗得哈哈大笑；EVE則童言童語回敬：「每次看到玉璽哥哥，我眼睛都很幸福，因為他很帥、又很親切。」

▲李玉璽、Seo EVE專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲李玉璽和Seo EVE合作歌曲〈麻辣糖葫蘆Ver.2〉。（圖／記者林敬旻攝）

李玉璽透露，第一次接觸這首歌，是滑短影音時被洗腦到，「聽一遍就記住，它像病毒一樣擴散」。自嘲是「舞蹈白痴」的他，為合作特地跟老師練了兩小時，反觀EVE只花五分鐘就跳得超到位，讓他傻眼直喊：「我真的沒有天份！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到與EVE相似的經歷，李玉璽回想自己國二就開始創作音樂，他觀察到EVE雖然年紀小、行程滿檔，卻有驚人的抗壓性，EVE坦言，遇到酸民反而會正向解讀：「如果有人說『你怎麼又出現、煩死了』，我會想『原來大家都有注意到我』。」這份單純而強大的力量，讓李玉璽很佩服：「她看事情很正面，也很耐操，我反而要跟她學習。」

▲李玉璽、Seo EVE專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼李玉璽和Seo EVE合作，直誇對方有活力又正向。（圖／記者林敬旻攝）

▲李玉璽、Seo EVE專訪。（圖／記者林敬旻攝）

談到自己這幾年的心境轉變，他坦言年輕時一直想證明自己，尤其背負「星二代」光環時格外敏感，如果在剛出道時就面對現在這種網路環境，「可能會更痛苦」。但隨著生活價值觀重新調整，如今他已能坦然面對負評：「酸你的人永遠找得到理由，只要照顧好自己就好。」

這段時間他音樂作品較少，也曾一度對創作感到迷惘，「現在的音樂跟以前不一樣了，不能只是寫歌，還會想到要配合短影音，但我不喜歡那樣。」幸好女友許允樂始終鼓勵他，「她說，歌要不要發都沒關係，最重要是我一直做下去。」

▲李玉璽、Seo EVE專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼李玉璽目前和許允樂穩定交往中，感謝對方一直在旁支持。（圖／記者林敬旻攝、翻攝自Instagram／byleway）

▲▼許允樂,李玉璽。（圖／翻攝自Instagram／byleway）

32歲的李玉璽目前和許允樂感情穩定，他過去對戀情非常低調，如今雖不刻意放閃，但比起以往更能自在分享生活，「身邊很多朋友成家了，我也更了解自己，所以變得更誠實地生活、分享生活。以前會覺得藝人就應該多講工作。」

談到許允樂，他一臉幸福地形容對方「非常善良」，兩人價值觀契合，「她很知道自己想要什麼，也非常勇敢。我常瞻前顧後，但她在我低潮時一直鼓勵我。」加上與活力滿滿的EVE合作，給他帶來許多正能量。如今他對音樂創作靈感看得很開，更進軍綜藝，繼續開拓事業版圖。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

李玉璽Seo EVE許允樂

推薦閱讀

「男歌手愛上女學生」不到3個月就閃婚...家人氣炸！　又光速宣布當爸

「男歌手愛上女學生」不到3個月就閃婚...家人氣炸！　又光速宣布當爸

11/25 21:26

ØZI路邊摸摸超辣女友！　她「身體貼上黏緊緊」深夜放閃全被拍

ØZI路邊摸摸超辣女友！　她「身體貼上黏緊緊」深夜放閃全被拍

16小時前

樂天女神廉世彬遭長期性騷！爆「需求助身心科」韓籍經紀人惡行曝

樂天女神廉世彬遭長期性騷！爆「需求助身心科」韓籍經紀人惡行曝

17小時前

快訊／金唱片首波卡司公佈！　「9大咖確定來台北」IVE、CORTIS都來了

快訊／金唱片首波卡司公佈！　「9大咖確定來台北」IVE、CORTIS都來了

12小時前

以為拍姐弟戀！　短劇男星進組才知「女主角芳齡68歲」驚呆了

以為拍姐弟戀！　短劇男星進組才知「女主角芳齡68歲」驚呆了

15小時前

胡瓜2節目奪金鐘卻不敵收視！　養不起工作人員…半年就停播

胡瓜2節目奪金鐘卻不敵收視！　養不起工作人員…半年就停播

11/25 07:05

黃志明嚴重車禍身亡！家屬哀痛證實 大馬娛樂圈重要推手身分曝

黃志明嚴重車禍身亡！家屬哀痛證實 大馬娛樂圈重要推手身分曝

11/25 12:43

獨／廉世彬經紀人喝酒就要衝房間　嚴重到簽下切結書

獨／廉世彬經紀人喝酒就要衝房間　嚴重到簽下切結書

13小時前

華人之光！　她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

華人之光！　她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

10小時前

獨家／十億女星組熟女團「團員竟是前科犯」　坐牢4年悲慘內幕曝

獨家／十億女星組熟女團「團員竟是前科犯」　坐牢4年悲慘內幕曝

11/25 22:30

坤達閃兵遭起訴！回歸《玩很大》恐生變　KID曝「錄影氣氛低迷」吐心聲

坤達閃兵遭起訴！回歸《玩很大》恐生變　KID曝「錄影氣氛低迷」吐心聲

7小時前

Karina美國被搭訕「妳好漂亮」　被問IG秒尷尬：太害羞了不敢說

Karina美國被搭訕「妳好漂亮」　被問IG秒尷尬：太害羞了不敢說

11小時前

熱門影音

Lulu.陳漢典聊天太無聊　突然開始模仿黃偉晉XD

Lulu.陳漢典聊天太無聊　突然開始模仿黃偉晉XD
70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷

70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷
TWICE高雄安可曲　加碼經典〈TT〉

TWICE高雄安可曲　加碼經典〈TT〉
TWICE唱〈日不落〉　在台灣才聽得到！

TWICE唱〈日不落〉　在台灣才聽得到！
汪小菲認Mandy懷孕了！　她親自證實：已過孕吐時期

汪小菲認Mandy懷孕了！　她親自證實：已過孕吐時期
KID錄影不見坤達「小失望」　一人擔兩人扛《玩很大》

KID錄影不見坤達「小失望」　一人擔兩人扛《玩很大》
呂士軒.李竺芯拍照互相禮讓　碰巧超大力撞頭XD

呂士軒.李竺芯拍照互相禮讓　碰巧超大力撞頭XD
81歲歸亞蕾時隔多年返台拍戲　遭傳「5.5萬徵醫護助理」：是誤解

81歲歸亞蕾時隔多年返台拍戲　遭傳「5.5萬徵醫護助理」：是誤解
純屬黑色幽默　LULU調侃陳漢典下流

純屬黑色幽默　LULU調侃陳漢典下流
胡釋安「衰捲粿王婚外情」　小禎：我跟我弟真的不熟

胡釋安「衰捲粿王婚外情」　小禎：我跟我弟真的不熟
Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

利特曝SJ私下聊「再唱大巨蛋」　　想喊：我回來了！..許願來台開餐廳

利特曝SJ私下聊「再唱大巨蛋」　　想喊：我回來了！..許願來台開餐廳

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

看更多

【那是飛機不是公車】飛機滑行中！乘客破門闖停機坪攔截

即時新聞

剛剛
剛剛
21分鐘前10

曹寶兒嫁圈外男友1年「宣布懷孕」！　經紀公司發聲證實

44分鐘前0

李玉璽陷低潮...甜放閃許允樂：一直鼓勵我　佩服13歲糖葫蘆妹妹超抗壓

50分鐘前11

呂文婉突PO文嘆「人性就是長這樣」　現實對比引網共鳴

1小時前1

被強硬否認！廉世彬爆遭「長期性騷」求助身心科　台灣經紀人心疼發聲

1小時前41

女星抓包渣尪外遇親媽　「前夫離婚近況曝光」她嘆：自己種的因

1小時前10

蘿莉塔突然失聲「講不出話來」　認產後變虛：要好好檢查一下了

2小時前10

宋智孝衰捲父親債務爭議　「債主寄信威脅」經紀公司發聲了

3小時前22

寫真女星BoBo發表新作　罕見公開旅拍「人妻女僕」寫真

3小時前612

關穎鏡頭前「鼓勵理科太太多有砲友」　她笑：志不在那

4小時前11

「雷鬼樂傳奇」病逝享壽81歲　愛妻IG痛心證實曝死因

讀者迴響

熱門新聞

  1. 「男歌手愛上女學生」不到3個月就閃婚又宣布當爸
    11/25 21:262212
  2. ØZI路邊摸摸超辣女友！她「身體貼上黏緊緊」
    16小時前125
  3. 樂天女神廉世彬遭長期性騷！「需求助身心科」
    17小時前105
  4. 金唱片首波出席名單公佈　9大咖確定來台北
    12小時前66
  5. 以為拍姐弟戀！　短劇男星進組才知「女主角芳齡68歲」
    15小時前43
  6. 胡瓜節目奪金鐘卻不敵收視！　養不起工作人員半年就停播
    11/25 07:051014
  7. 黃志明嚴重車禍身亡
    11/25 12:435057
  8. 獨／廉世彬經紀人喝酒就要衝房間　嚴重到簽下切結書
    13小時前167
  9. 她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導
    10小時前2
  10. 獨／十億女星組熟女團「團員竟是前科犯」坐牢4年
    11/25 22:30245
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合