李玉璽陷低潮...甜放閃許允樂：一直鼓勵我　佩服13歲糖葫蘆妹妹超抗壓

記者蔡琛儀／專訪

曾以洗腦旋律爆紅的〈麻辣糖葫蘆〉，來自今年才13歲的南韓女孩Seo EVE。她近期與李玉璽合作推出新版〈麻辣糖葫蘆Ver.2〉，兩人雖語言不同，但默契十足。李玉璽笑說EVE超有活力，總能把現場逗得哈哈大笑；EVE則童言童語回敬：「每次看到玉璽哥哥，我眼睛都很幸福，因為他很帥、又很親切。」

▲李玉璽和Seo EVE合作歌曲〈麻辣糖葫蘆Ver.2〉。（圖／記者林敬旻攝）

李玉璽透露，第一次接觸這首歌，是滑短影音時被洗腦到，「聽一遍就記住，它像病毒一樣擴散」。自嘲是「舞蹈白痴」的他，為合作特地跟老師練了兩小時，反觀EVE只花五分鐘就跳得超到位，讓他傻眼直喊：「我真的沒有天份！」

談到與EVE相似的經歷，李玉璽回想自己國二就開始創作音樂，他觀察到EVE雖然年紀小、行程滿檔，卻有驚人的抗壓性，EVE坦言，遇到酸民反而會正向解讀：「如果有人說『你怎麼又出現、煩死了』，我會想『原來大家都有注意到我』。」這份單純而強大的力量，讓李玉璽很佩服：「她看事情很正面，也很耐操，我反而要跟她學習。」

▲▼李玉璽和Seo EVE合作，直誇對方有活力又正向。（圖／記者林敬旻攝）

談到自己這幾年的心境轉變，他坦言年輕時一直想證明自己，尤其背負「星二代」光環時格外敏感，如果在剛出道時就面對現在這種網路環境，「可能會更痛苦」。但隨著生活價值觀重新調整，如今他已能坦然面對負評：「酸你的人永遠找得到理由，只要照顧好自己就好。」

這段時間他音樂作品較少，也曾一度對創作感到迷惘，「現在的音樂跟以前不一樣了，不能只是寫歌，還會想到要配合短影音，但我不喜歡那樣。」幸好女友許允樂始終鼓勵他，「她說，歌要不要發都沒關係，最重要是我一直做下去。」

▲▼李玉璽目前和許允樂穩定交往中，感謝對方一直在旁支持。（圖／記者林敬旻攝、翻攝自Instagram／byleway）

32歲的李玉璽目前和許允樂感情穩定，他過去對戀情非常低調，如今雖不刻意放閃，但比起以往更能自在分享生活，「身邊很多朋友成家了，我也更了解自己，所以變得更誠實地生活、分享生活。以前會覺得藝人就應該多講工作。」

談到許允樂，他一臉幸福地形容對方「非常善良」，兩人價值觀契合，「她很知道自己想要什麼，也非常勇敢。我常瞻前顧後，但她在我低潮時一直鼓勵我。」加上與活力滿滿的EVE合作，給他帶來許多正能量。如今他對音樂創作靈感看得很開，更進軍綜藝，繼續開拓事業版圖。