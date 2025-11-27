ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
香港嚴重火災！MAMA緊急開會「大改腳本」
趙露思也在喝「3款美顏茶」
香港大火！大咖歌神也是同地居民
專訪／Emma演台劇出道…小禎擔心喊怎麼辦　李進良曝2壞習慣變了

記者黃庠棻／專訪

女星小禎（胡盈禎）和前夫李進良育有一個女兒Emma，如今Emma轉眼已是亭亭玉立的18歲少女，甚至踏進演藝圈，在影集《整形過後》獻出演技處女秀，而李進良正好是該戲的顧問。近期在《ETtoday星光雲》專訪中，李進良也進一步分享與Emma相處的趣事。

▲李進良、小禎愛女Emma在《整形過後》有亮眼演出。（圖／六魚文創提供）

《整形過後》温昇豪演出的整形名醫「江浩宇」，有著一雙魔法般的雙手，為許多人改造並重獲自信，只是私底下夜夜笙歌，時常周旋在女人堆中，被虧是以「李進良為原型」，而他本人擔任顧問，在訪問時揭開答案，表示該角色是結合自己、導演林立書與主演兼監製温昇豪的縮影。

▲李進良、小禎愛女Emma在《整形過後》有亮眼演出。（圖／六魚文創提供）

碰巧《整形過後》裡，温昇豪也有個女兒，更是找來李進良的女兒Emma飾演。當時拍攝時Emma才16歲，被導演林立書大讚「Emma很漂亮，畫面會吸人，對新人來說，她很上相、很有魅力」，私底下的她也相當敬業，導演分享曾目睹她一直對著鏡子練習，更常常覺得沒有表現好很抱歉。

▲▼整形過後》導演林立書、顧問李進良專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲《整形過後》導演林立書、顧問李進良。（圖／記者湯興漢攝）

談到Emma的演戲處女秀，李進良坦言一開始跟前妻小禎都有點擔心，害怕女兒無法守時、丟三落四，小禎更擔憂Emma會拖累劇組，甚至直呼「怎麼辦」，但李進良擔心歸擔心，還是認為「小孩有很多可塑性，是父母看不到的」，所幸Emma表現得相當好。

▲▼整形過後》導演林立書、顧問李進良專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲李進良大方談及女兒Emma。（圖／記者湯興漢攝）

進組前，李進良與小禎都有在吃飯、聚會的時候，好好跟Emma解釋劇組的運作過程，小禎也會分享自己的經驗，雖然Emma當下以開玩笑方式回嗆母親，但仍有好好地聽進去，加上Emma從小生活在鎂光燈下，除了爸媽之外，外公胡瓜、舅舅胡釋安也都是明星，讓她早就從小潛移默化了。

▲▼整形過後》導演林立書、顧問李進良專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲李進良大方談及女兒Emma。（圖／記者湯興漢攝）

講到Emma，李進良滿滿都是驕傲的笑容，坦言女兒有壓力會跟家人講，不會自己憋在心裡，被問到跟他分享的煩惱都是哪些，他無奈地說道「只會分享買什麼東西很貴」，立刻被虧「可能是要爸爸付錢」，拍完戲之後Emma也會分享工作過程「覺得拍戲很好玩，沒有想像恐怖」。

▲▼整形過後》導演林立書、顧問李進良專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲李進良大方談及女兒Emma。（圖／記者湯興漢攝）

經過拍戲訓練過後，李進良也發現Emma進步非常多，除了講話、發音變得更加成熟之外，愛守時這一點讓他更感動，認為女兒「像個大人」，至於未來Emma是否想要朝演藝圈發展，他則持開放態度，說道「不管是幕前或幕後都很支持，她很有興趣，但能不能成功要看能力。」

▲▼整形過後》導演林立書、顧問李進良專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲李進良大方談及女兒Emma。（圖／記者湯興漢攝）

Emma的成長除了李進良之外，導演林立書也看在眼裡，他分享自己在《整形過後》的殺青宴上不小心喝太醉、昏迷，突然有一雙溫暖的手拿著蜂蜜水、解酒液扶他起來，看著他喝完才離開，而那位貼心的女孩正是Emma，一旁的李進良聽了相當感動，但也不忘虧女兒「在家對我都不是這樣的」。

▲▼整形過後》導演林立書、顧問李進良專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲導演林立書分享Emma貼心的舉動。（圖／記者湯興漢攝）

不僅如此，Emma在《整形過後》中有一幕純純愛戀的吻戲，李進良笑稱自己沒有到現場去盯場，反而在拍攝前女兒有跟家人討論，當時他就告訴女兒「怎麼做就怎麼做，角色怎麼做就怎麼做」，認為工作就是認真做，不要過於擔心。

▲李進良、小禎愛女Emma在《整形過後》有亮眼演出。（圖／六魚文創提供）

至於會不會給Emma禁愛令，李進良坦言「不會，現在的小孩如果禁止，最後父母就會什麼事都不知道，反而要給他們正確方向，要是喜歡的而不是被強迫的，但禁止會最差的作法」，更透露過去女兒已經有跟爸媽討論過「愛情」，他笑說「但他們都小情小愛，像是高中時候認識男生還沒告白、確定關係這種事」。

▲李進良、小禎愛女Emma在《整形過後》有亮眼演出。（圖／六魚文創提供）

對於Emma的感情問題，李進良透露「都交給小禎處理」，他直呼「像這方面男女關係開導，讓她媽媽去分析，效果比較好一點」，表示自己多半比較嚴厲，在小孩教育這部分「分工很重要」。如果遇到跟劇情一樣，目睹Emma跟男生接吻，李進良笑說「反應應該還好，不至於到驚訝，要假裝大方，但會去調查那個男生是誰」，相當保護女兒。

▲▼小禎送18歲超正女兒名牌項鍊　同框驚艷網友。（圖／翻攝自Instagram／karenhu1984）

▲Emma的感情問題一率交由小禎開導。（圖／翻攝自Instagram／karenhu1984）

