陶晶瑩南下追TWICE淚崩！見子瑜回家破防「私訊內容曝」收團員愛的回禮

記者孟育民／台北報導

南韓人氣女團TWICE於22、23日連續兩天在高雄世運開唱，台灣女孩周子瑜等了10年終於唱回家鄉，台上哽咽唸信更讓全場哭一片。陶晶瑩帶著女兒荳荳南下追星，不僅私下準備早餐、零食給團員，母女倆也在現場感動落淚，讓她直呼：「真的很好看！」

▲陶晶瑩聊到TWICE演唱會當場感動落淚。（圖／翻攝自YouTube／飛碟聯播網）

陶晶瑩當天結束大巨蛋民歌演唱會後，就直奔高雄，她在網路節目《陶色新聞》還原心情，數度落淚，感動的心情難以平復，提到網友留言表示：「台灣跟韓國1750公里的距離，想不到三個小時的飛行，Twice卻走了10年才走到，講到這個又想哭了啦。」透露自己在現場也有落淚，女兒荳荳更是瘋狂亂叫、大哭三次。

▲陶晶瑩分享演唱會當天畫面。（圖／翻攝自陶晶瑩臉書）

陶晶瑩私下與子瑜一家人交情深厚，，也因此被女兒感染成為 Once，甚至飛到日本追星。不過她直言這次因為子瑜回家特別感動，講到一半又再次哽咽，「我看表演，我會很認真看，也會稍微分析，但這次已經沒辦法了，因為帶有那個情懷，子瑜回家了，我有傳給子瑜說『我前一天光刷影片就已經哭了』，更何況是當場。」她同天也被高雄滿滿的情懷跟愛打動，無處都能看見滿滿的TWICE。

▲陶晶瑩多次落淚，足見心中感動。（圖／翻攝自YouTube／飛碟聯播網）

演唱會結束後，TWICE 成員子瑜、Momo、Sana 一行人相約吃火鍋，恰巧與陶晶瑩母女同在同家餐廳。她強調沒有打擾對方，但意外收到 TWICE 成員親自送來的肉盤，荳荳幸福到不行，留下難忘回憶。